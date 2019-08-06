Son Dakika Haberleri: Kadın Milli Boks Takımı'ndan 7 madalya
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Kadın Milli Boks Takımı'ndan 7 madalya

52 dakika önce

Bulgaristan'ın Botevgrad şehrinde düzenlenen Uluslararası 5. Balkan Büyük Kadınlar Boks Turnuvası'nı Türkiye, 2 altın ve 5 bronz olmak üzere toplamda 7 madalyayla tamamladı.

Kadın Milli Boks Takımı'ndan 7 madalya, System.String[]

Bulgaristan'ın Botevgrad şehrinde düzenlenen Uluslararası 5. Balkan Büyük Kadınlar Boks Turnuvası'nı Türkiye, 2 altın ve 5 bronz olmak üzere toplamda 7 madalyayla tamamladı.
69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Darima Sandakova'yı, 75 kiloda ise Şennur Demir Polonyalı rakibi Elzbieta Wojcik'i mağlup ederek altın madalya kazandılar.
48 kiloda Ayşe Çağırır, 54 kiloda Beyza Saraçoğlu ve Tuğçenaz Sürmeneli, 57 kiloda Esra Yıldız ve 60 kiloda Sema Çalışkan ise şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.


Bulgaristan, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:48 Kaynak: DHA
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