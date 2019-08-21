Kadın Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi

Kadın Milli Boks Takımı, İspanya'da 22 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası kapsamında Kastamonu'da yapılan kampını tamamladı.

Kadın Milli Boks Takımı, İspanya'da 22 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası kapsamında Kastamonu'da yapılan kampını tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara 8 sporcu katıldı.

Kadın Milli Boks Takımı Antrenörü İshak Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası için 6 aydır kamplarda olduklarını belirtti.

İlk etap kamplarını Trabzon'da yaptıklarının anlatan Tiryaki, ikinci etap kampını ise Kastamonu'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Polonya ile ikili kamp da yaptıklarını dile getiren Tiryaki, "Sporcularımızın performansı çok iyi. Herhangi bir sakatlık olmadı, iyi bir kamp dönemi geçirdik. Hepsi sıkletlerinin en iyi sporcuları. Avrupa'da da isimlerini duyurmuş sporcular. İnşallah bu Avrupa Şampiyonası bizim için iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Tiryaki, şampiyona için yarın İspanya'ya hareket edeceklerini kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Başakşehir, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'un sözleşmesini uzattı!

ASELSAN'dan tarihi sipariş rekoru! 10,2 milyar doları aştı

Girdiği evde yakalanan hırsızdan pişkin cevap: Sanki adam öldürdük

Frank Ribery'nin yeni adresi belli oldu!