Son Dakika Haberleri: Kadın milli boksörlerin Kastamonu kampı sürüyor
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Kadın milli boksörlerin Kastamonu kampı sürüyor

1 saat önce

Kadın Milli Boks Takımı, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampına devam ediyor.

Kadın milli boksörlerin Kastamonu kampı sürüyor, System.String[]
Kadın Milli Boks Takımı, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampına devam ediyor.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara, 16 sporcu katılıyor.
Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustosta İspanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Moral ve motivasyon olarak iyi durumdayız. Güç, kuvvet olarak biraz eksikliklerimiz var, onu da tamamlayacağız." diye konuştu.
Avrupa Şampiyonası öncesinde son kamplarını Polonya ile yapmayı planladıklarını kaydeden Süme, şunları söyledi:
"Fizik, teknik, taktik ağırlıklı hazırlanıyoruz. Bir sonraki kampta sürat ve çabukluğa dayalı çalışmalar yapacağız. Çalışmalarımız istediğimiz ölçüde gidiyor. Takım her geçen gün kendini daha da buluyor. Fizik olarak hazır olduğumuz müddetçe moral olarak da iyi duruma geliyoruz."
Kastamonu, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:50 Kaynak: AA
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