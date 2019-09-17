Son Dakika Haberleri: Kadın milli boksörlerin Kastamonu kampı sürüyor
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Kadın milli boksörlerin Kastamonu kampı sürüyor

1 saat önce

Rusya'da ekim ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa giren Kadın Milli Boks Takımı çalışmalarını sürdürüyor.

Kadın milli boksörlerin Kastamonu kampı sürüyor, System.String[]

Rusya'da ekim ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa giren Kadın Milli Boks Takımı çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, şampiyonaya katılacak 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 57 kiloda Satı Burcu, 60 kiloda Sema Çalışkan, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, 75 kiloda Şennur Demir, 81 kiloda Elif Güneri yer alıyor.

Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası'na çok kısa bir zaman kaldığını hatırlattı.

Çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini anlatan Süme, "Rusya'ya dünyanın birçok ülkesinden takımlar gelecek. Son hazırlıklarımızı orada tamamlayacağız. Bizim hedefimiz her zaman şampiyonlukları kovalamak. Şimdiye kadar Kadın Milli Boks Takımı olarak her gittiğimiz yerden güzel sonuçlar kazandık." diye konuştu.

Sporcularına güvendiğini ifade eden Süme, Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek istediklerini vurguladı.

Kastamonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:24 Kaynak: AA
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