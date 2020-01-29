Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Yeni Zelanda'yı mağlup etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Yeni Zelanda'yı mağlup etti - Son Dakika Spor

Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Yeni Zelanda'yı mağlup etti

7 saat önce

2020 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 Grup B müsabakaları Meksika'nın Mexico City kentinde devam ediyor.

Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Yeni Zelanda'yı mağlup etti, System.String[]

2020 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 Grup B müsabakaları Meksika'nın Mexico City kentinde devam ediyor.

Türkiye Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, turnuvanın ilk maçında Yeni Zelanda'yı 3-2 mağlup etti. Milli takımın golleri Ebrar Bilge Oğuz (2) ve Ayşe Koçak'tan geldi.

Şampiyonanın ikinci maçında milli takım, perşembe günü TSİ 04.30'da ev sahibi Meksika ile mücadele edecek.


Dünya Şampiyonası, Mexico City, Meksika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:44 Kaynak: DHA
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