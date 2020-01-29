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Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, Yeni Zelanda'yı mağlup etti
7 saat önce
2020 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 Grup B müsabakaları Meksika'nın Mexico City kentinde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:44 Kaynak: DHA
2020 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 Grup B müsabakaları Meksika'nın Mexico City kentinde devam ediyor.
Türkiye Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, turnuvanın ilk maçında Yeni Zelanda'yı 3-2 mağlup etti. Milli takımın golleri Ebrar Bilge Oğuz (2) ve Ayşe Koçak'tan geldi.
Şampiyonanın ikinci maçında milli takım, perşembe günü TSİ 04.30'da ev sahibi Meksika ile mücadele edecek.
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