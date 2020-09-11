Kadın Milli Golbol Takımı'nda hedef, paralimpik oyunlarında ikinci altın madalya

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bu başarısını tekrarlama hedefiyle çalışmalarına başkentte devam ediyor.

Golbol Kadın Milli Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen ara sonrası Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kampa girerek tekrar çalışmalara başladı.

Günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdüren milli sporcular, 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hedefledikleri altın madalyaya ve eski formlarına ulaşabilmeyi amaçlıyor.

Çalışmalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "2021 Paralimpik Oyunları'nda iddialı olacağına inandığımız Kadın Milli Golbol Takımı'mız, hedefleri doğrultusunda hazırlıklarını sürdürüyor. Pandemi süresince bireysel olarak evlerinden çalışan sporcularımız, artık toplu çalışmalara başladı. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda aldığımız altın madalyayı, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da kazanmak istiyoruz. Ülkemizi sevindirecek madalyalara kavuşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemişen: "Çok daha iyi olacağımıza inanıyorum"

Milli takım sporcularından Elif Yemişen, Tokyo Olimpiyatları'nın bir yıl ertelenmesinin hedeflerini etkilemediği anlatarak, "Salgın dönemi uzun bir süreydi. O sürede evde kendi imkanlarımızla, takımdan ayrı çalıştık. Zorlandık ama çalışmalarımıza artık düzenli olarak başladık. Kamp çalışmamız devam ediyor. Bir sıkıntımız yok. Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyoruz. Kendimizi toparlayıp, çok daha iyi olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Açık sahada antrenman yapmanın psikolojik açıdan kendisini rahatlattığını dile getiren paralimpik sporcu Fatmagül Güler, "Dünya genelinde yaşanan bu zor süreci, biz en iyi şekilde, antrenörlerimizle, federasyonumuzun desteği ile evlerimizde iyi geçirmeye çalıştık." şeklinde konuştu.

Oyunculardan Reyhan Yılmaz da kamp çalışmasıyla yeniden form tutmaya başladığını aktararak, "Pandemi dönemi, psikolojik ve fiziksel açıdan çok uzun, zorlayıcı bir süreçti. Antrenmanlarımızı, elimizden geldiği kadar kuvvetten düşmememek ve formumuzu korumak için evde yapmaya çalıştık ama kamp çalışması gibi olmuyor. Çok kısa zamanda eski performansımıza kavuşup, üstüne daha da çok eklemeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmalara başlamanın kendisini iyi hissettirdiğini dile getiren milli sporcu Sevtap Altunoluk ise "Evimdeki imkanlarla, pandemi sürecinde çalışmalarıma devam ettim. Kamp çalışmalarımız da çok güzel gidiyor. İnşallah bomba gibi geri döneceğiz. Hedefimiz, 2021 Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olmak." açıklamasını yaptı.