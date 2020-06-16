Kadın milli halterciler ve antrenörlerin Kovid-19 testleri negatif çıktı

Konya'da Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Halter Şampiyonası hazırlık kampında bulunan kadın milli halterciler ve antrenörlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadın milli halterciler Rabia Kaya, Dilara Narin, Nuray Levent, Berfin Altun, Melike Günal, Dilara Ucan, Tuğçe Boynueğri, Sara Yenigün, Asuman Ayhan ve Ayşegül Çakın ile Kadın Halter Milli Takımı Teknik Direktörü Mustafa Doğan, antrenörler Erkan Kayır, İncinur Kaynar ve Gamze Şen ile masöz Nilay Şahin, Konya Halk Sağlığı Laboratuvarı Aile Sağlığı Merkezi'nde dün Kovid-19 testinden geçirilmişti.

Sporcularda ve antrenörlerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi.