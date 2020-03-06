Kadın milli sporcular söyleşide bir araya geldi

Çeşitli branşlardaki kadın milli sporculardan Nur Tatar, Meltem Hocaoğlu Akyol, Elif İldem ve Neslihan Yiğit, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı.

Medicana Sağlık Grubu ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, olimpiyat yolundaki sporcuların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş ve Medicana Sağlık Grubu Tıbbi Direktörü Çetin Köksal ile çok sayıda sporcu ve davetli yer aldı.

İBBSK Başkanı Fatih Keleş, doğru yönledirme ve imkanlarla kadın sporcu sayısının daha da artacağını vurgulayarak, "Olimpiyat kotası kazanan ve olimpiyat madalyası adayı kadın sporcularımızla birlikteyiz. Kulübümüzde sporcu sayımız yaklaşık 3 bin 500. Bu sporcuların yüzde 35'i kadın ama bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Yeter ki biz, onlara eşit imkanlar ve olanaklar sağlayalım." diye konuştu.

Kadınların sadece sporda değil, her alanda başarılı olabileceğini vurgulayan milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol ise "Ömrümü bir işe adadım. Bunun karşılığında karate ilk defa olimpiyatlarda olacak, ben buna çok yakınım. Olimpiyatlarda başarılı olduğumda tarihe geçmiş olacağım. Başarımı arkamda olan birçok kadına ve aynı zamanda birçok erkeğe borçluyum. Ben bunu yapabildiysem diğer kadınlar da kendi savaşlarını verip başarabilirler." ifadelerini kullandı.

Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini belirten milli badmintoncu Neslihan Yiğit, aile ve antrenör desteğine dikkati çekti.

Kariyerinde iki olimpiyat madalyası bulunan milli tekvandocu Nur Tatar, "Başarı için fedakarlık gerekli. Kürsüye çıktığınızda her şeyi unutuyorsunuz." dedi.

Paralimpik yüzücü Elif İldem ise engelli sporcuların yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, "Hele kadınsanız daha da zor bir hayatınız var demektir. İBBSK'de havuza girdiğimde engellerimi geride bırakıyorum. Hedefim Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." şeklinde görüş belirtti.