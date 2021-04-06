Kadın Milli Takımlar çalışmalara Riva'da başladı

Kadın Milli Takımlar'ın hazırlık kampı Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı. Ay-yıldızlıların geniş oyuncu havuzunda yer alan oyuncularla gerçekleştirdiği kamp 11 Nisan'a kadar sürecek.

Kampa, Kadın Milli Takımlar teknik ekibinin yapmış olduğu oyuncu izleme ve taramaları çalışmaları sonucunda tespit edilen, yurt dışında futbol yaşantısına devam eden potansiyelli futbolcular katıldı. Ayrıca 2020-21 sezonunda yurt dışına transfer olan oyuncular da kampta yer aldı.