Kadın Milli Takımlar Riva'da toplanıyor

Kadın Milli Takımların geniş oyuncu havuzunda yer alan futbolcularla gerçekleştireceği hazırlık kampı 05-11 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

Kadın Milli Takımların geniş oyuncu havuzunda yer alan futbolcularla gerçekleştireceği hazırlık kampı 05-11 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Kadın Milli Takımlar teknik ekibinin yapmış olduğu scouting çalışmaları sonucunda yurt dışında futbol yaşantısına devam eden potansiyelli futbolcular hazırlık kampına katılacak. 2020-2021 sezonunda yurt dışına transfer gerçekleştiren futbolcular da bu kampta yer alacak. 17 Nisan tarihinde başlayacak Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde yer alacak kulüplerin düzenini etkilememek amacıyla bu kampta yerel lig oyuncuları bulunmayacak. Aday kadroya davet edilen oyuncular 5 Nisan pazartesi günü saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: Kaleciler: Gamze Nur Yaman (Zhilstroy-1), Kevser Gündoğdu (Türkiyemspor Berlin), Melissa Abiral (Spuso Skn St.Pölten Frauen) Defans: İpek Kaya (Stade Brestois 29), Gülbin Hız (Zhitlobud-2), Dilan Yeşim Taşkın (SV Horn), Yaşam Göksu (S.E. Aem), Büşra Kuru (FFC Niederkırchen), Derya Arhan (Zhitlobud-2) Orta Saha: Meryem Cennet Cal (TSG 1899 Hoffenheim), Senay Alibek (SPVGG Greuther Fürth), Selin Marz (1.FC Köln), Lalia Dali Storti (AS Saint Etienne), Berna Tokmak (SC13 Bad Neuenahr), Sanem Felek (FC Bergheim), Beyza Kara (Hamburger SV), Ecem Cümert (MSV Duisburg), Leyila Aydın (Türkiyemspor Berlin), Gizem Güçlü (FC Aarau), Ayşe Demirci (Gardner Webb Unıversity Women's Soccer), Ceyda Altunay (L'eveil Sportıf de Genas Azieu) Forvet: Birgül Sadıkoğlu (Zhilstroy-1), Miray Cin (MSV Duisburg), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven Av) Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası - İSTANBUL

Son Dakika

Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı

Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor

İntihar ettiği düşünülen kaymakam, ölmeden önce dostlarından helallik istemiş

İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu

İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık

"Sevgilimin malıyım" yazılı tişört giyen Şeyma'nın savunması pes dedirtti

Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü

Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi