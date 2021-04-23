Kadın Milli Takımlar Teknik Heyeti ve kadın futbolcular 23 Nisan'ı kutladı

2020-2021 Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda mücadele eden takımlar ve müsabakaları takip eden Kadın Milli Takımlar Teknik Heyeti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Maçların oynandığı Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene; Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü ve Kadın Milli Takımlar Koordinatörü Necla Güngör Kıragası, U19 Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Begüm Üresin, U17 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, U15 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Aytürk Kıyıcı ve Kadın Milli Takımlar Kaleci Antrenörü Sinan Sevim katıldı. Teknik heyet, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde mücadele eden takımların kaptanları da Türk Bayrağı etrafında, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde poz verdi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kutlamaya, Adana İdmanyurduspor adına Kaptan Songül Ece Altınöz, Konak Belediye Spor'u temsilen Kaptan Yaşam Göksu, Karadeniz Eregli Belediyespor kaptanı Özlem Gezer, ALG Spor Kaptanı Emine Ecem Esen, Beşiktaş A.Ş. Kaptanı Başak Gündoğdu, Fatih Vatan Spor kaptanı Yeliz Açar, AMED Sportif Faaliyetler Kaptanı Büşra Becerikli, 1207 Antalya Spor Kadın Futbol Kulübü Kaptanı Beyza Nur Aslan, Hakkarigücü Spor Kaptanı Özlem Kaya, Kireçburnuspor Kaptanı Nurcan Çelik, Kayseri Gençler Birliği Kaptanı Elvin Kılınç, Dudullu Kaptanı Dilan Erkul, FOMGET Gençlik ve Spor Kaptanı Damla Köse, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Kaptanı Merve Şıkkibar, Ataşehir Belediyespor Kaptanı Nagehan Akşan ve İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kaptanı Arife Şentürk katıldı.