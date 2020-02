Kadın milli tenisçiler Fed Cup'ta korta çıkacak

Türkiye Kadın Tenis Milli Takımı, Lüksemburg'da 5-8 Şubat'ta mücadele edeceği Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup müsabakaları için bu ülkeye gitti.

Antrenör Alaaddin Karagöz yönetimindeki milli takımda Pemra Özgen, Başak Eraydın, Berfu Cengiz, İpek Öz, Ayla Aksu ve Zeynep Sönmez bulunuyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fed Cup'ta uzun yıllardır Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup'ta mücadele ettiklerini belirterek, "Yıllarca rakiplerimiz çok güçlü oldu, bu sene ise çok daha güçlü rakiplerle oynayacağız. İlk maçımızı Slovenya ile oynayacağız. Grup olarak ülke bazında biz 39. sıradayız, rakiplerimiz de 26 ve 44. sıradalar. Bireysel anlamda bizden iyiler, 70 numaradan başlayan sıralamaları var ama bizim çocuklarımız yıllardır bu turnuvayı çok başarılı şekilde oynadı." dedi.

Sakatlığı bulunan İpek soylu ile rahatsızlığı olan Çağla Büyükakçay'ın milli takımda yer almadığını anlatan Durmuş, şunları kaydetti:

"Bu sporcularımızın iyileşme süreçleri devam ediyor. Bu sene bizim için zor. Gençlerle takviye edilmiş bir milli takımla gidiyoruz. Umuyorum iyi sonuçlarla döneceğiz. Gençlerimizin özellikle Zeynep, Berfu ve Ayla bu işe dahil oldu. Altyapıdan daha genç çocuklarımız geliyor ve onlarla birlikte geleceğe çok umutla bakıyoruz. Aslında çok iyi bir altyapı kurduk, sanıyorum 1-2 sene sonra çok daha geniş bir kadroyla daha iyi yerlere geliriz. Gençlerde dünyanın her yerinde şampiyon olan çocuklarımız var. Hem lisanslı hem de yetenekli sporcu sayımız artıyor. Gençlerimizle artık Avrupa'da söz sahibiyiz ve dünyada da söz sahibi olmaya başlıyoruz. İnşallah büyüklerde de o aşamaya geleceğiz."

Cengiz Durmuş, Fed Cup'ta bulundukları grubu ilk sırada bitirmeye çalışacaklarını vurgulayarak, "Eğer grup birincisi olursak, Sırbistan, Lüksemburg ve İsveç'in dahil olduğu diğer grubun ikincisiyle oynayacağız. Oradaki maçımızı da alırsak play-off oynama hakkı elde edeceğiz. Play-off maçını kazanan takım da dünyanın en iyi takımlarının olduğu gruba yükselecek. Esasında çok eşikte bir yerdeyiz. Çocuklarımızın sağlıklarıyla, huzurlarıyla birlikte başarı elde edebileceğimize inanıyoruz. Seviyemiz, sıralamamız yükseldikçe zaten o dünya grubuna çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'nun turnuvada oynayamayacak olmasının bir dezavantaj olduğunu aktaran Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çağla ve İpek'in olmaması kötü. Çağla Büyükakçay özellikle Fed Cup düzeyinde yılın sporcusu seçilmiş bir oyuncu. Tabii sağlık her şeyden önemli. Bu turnuvada olmaz bir sonrakinde olur, biz de onun bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Elbette gençlerimize güveniyoruz. Elbette şampiyon olmak, play-offlara çıkabilmek için mücadele edeceğiz. Bir yandan da bu grupta kalabilmek için mücadelemiz devam edecek. Teniste her şey var ve biz de en iyisini yapmaya çalışacağız."

Alaaddin Karagöz: "Öncelikli hedefimiz grupta kalmak"

Kadın Tenis Milli Takımı Antrenörü Alaaddin Karagöz, grup müsabakalarında genç bir kadroyla mücadele edeceklerini belirterek, "Bu sene bir süreç geçirdik. Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'nun rahatsızlığı var. Onların olmaması bizi biraz sıkıntıya soktu. Bu nedenle aday kadroyu biraz geniş tuttum. Bu sene Zeynep Sönmez kadromuza tecrübe kazanması için yedek olarak katıldı. Öncelikli hedefimiz grupta kalmak. Rakiplerimiz Slovenya ve Polonya'nın iyi sıralamaya sahip oyuncuları var. Bizim de sıralamamız iyi. Fed Cup maçlarında, milli maçlarda sıralama oynamıyor, orada yürek oynuyor. Çok iyi bir takımız var ve herkes birbirine çok bağlı." ifadelerini kullandı.

Oyuncularına güvendiğini dile getiren Karagöz, "Ben inanmadan sahaya çıkmam, her maça kazanma arzusu ve konsantrasyonuyla çıkarım. Sahada iyi mücadele ettiğinizde kim size ne yapabilir ki? Hedefimiz oyuncularımızın performansını en yüksek seviyede sahaya yansıtmak. Bunu yapınca zaten sonuç geliyor ve başarılı oluyoruz. Bu zamana kadar elimizden geleni yaptık. Bu sefer elimizden gelen yetmeyebilir, biraz daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bunun için gayret edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Pemra Özgen: "Elimizden geleni yapacağız"

Milli tenisçi Pemra Özgen de organizasyonda Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'nun yokluğunu hissedeceklerini dile getirerek, "Grubumuzda Slovenya ve Polonya favori görünüyor çünkü ilk 100'de oyuncuları var. Ancak böyle turnuvalarda sıralama önemini kaybediyor. Sıralaması daha düşük biri çıkıp daha yüksek birini yenebiliyor. O yüzden biz elimizden geleni yapacağız. Daha önce de sürprizlere imza attık. Her şeyi yapıp güzel bir hafta geçirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç oyuncu Zeynep Sönmez de milli takımda bulunmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Ablalarımla kendi ülkemizi Fed Cup'ta temsil edeceğim için çok heyecanlıyım. Hepimiz mental ve fiziksel olarak hazırız. Ülkemiz için oynayacağız. Bu bir motivasyon kaynağı, o yüzden yorgunluğumuzu pek hissetmiyoruz. Rakiplerimizin ne kadar şansı varsa bizim de o kadar var. Ben hiçbir şeyin imkansız olmadığını, hepsini yenebileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.