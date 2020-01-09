Kadın Milli Voleybol Takımı, Tokyo 2020 elemelerinde Belçika ile karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadın Milli Voleybol Takımı, Tokyo 2020 elemelerinde Belçika ile karşılaşacak - Son Dakika Spor

Kadın Milli Voleybol Takımı, Tokyo 2020 elemelerinde Belçika ile karşılaşacak

6 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Kadın Milli Voleybol Takımı, Tokyo 2020 elemelerinde Belçika ile karşılaşacak, System.String[]

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenilen, ikinci maçında Hırvatistan'ı aynı skorla mağlup eden milliler, gruptaki son sınavını Belçika karşısında verecek. Maç, TSİ 18.30'da başlayacak.

İki maçını da kazanan Almanya'nın lider olduğu B Grubu'nda, Türkiye ikinci sırada yer alırken henüz tek maç yapan Belçika ve Hırvatistan 3 ve 4. sırayı alıyor. Gruptaki mücadelede bugün Belçika ile Hırvatistan karşılaşacak. Yarın da Türkiye-Belçika maçından önce Almanya-Hırvatistan maçı yapılacak.

A Grubu'nda iki maçını da kazanan ev sahibi Hollanda'nın liderliği bulunuyor. Grupta bugün Bulgaristan- Azerbaycan ve Hollanda- Polonya ile yarın Polonya-Azerbaycan maçları yapılacak.

A ve B gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre yarı finalde karşı karşıya gelecek. Tokyo 2020'ye Avrupa Kıtası'ndan gidecek son takım 12 Ocak Pazar günü yapılacak final maçıyla belli olacak.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:34 Kaynak: AA
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