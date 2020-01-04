Kadın milli voleybolcular, olimpiyat vizesi almak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadın milli voleybolcular, olimpiyat vizesi almak istiyor - Son Dakika Spor

Kadın milli voleybolcular, olimpiyat vizesi almak istiyor

6 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Tuğba Şenoğlu ile Ayça Aykaç, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istediklerini söyledi.

Kadın milli voleybolcular, olimpiyat vizesi almak istiyor, System.String[]

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Tuğba Şenoğlu ile Ayça Aykaç, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istediklerini söyledi.

Tuğba ve Ayça, 7-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'ne dair açıklamalarda bulundu.

Tuğba Şenoğlu, milli takımdan forma giymekten dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Olimpiyatlarda yer almak her sporcunun olduğu gibi benim de hayalim. Olimpiyatlarda olmayı çok istiyoruz. Gruptaki rakiplerimizden Almanya ve Belçika hemen hemen benzer oyun sistemlerine sahipler. Zorlu olacak ama grup aşamasını geçeceğimizi düşünüyorum. Turnuvanın favorilerinden birisiyiz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer milli oyuncu Ayça ise "Olimpiyatlarda bulunmak her sporcunun hayalidir. Benim de hayallerimden bir tanesi. Zorlu rakiplerimiz var ancak elimizden gelenin en iyisi yaparak, olimpiyat vizesini almak istiyoruz. Hollanda'da Türk vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Heyecanımıza ortak olmalarını ve bizleri desteklemelerini istiyoruz." diye konuştu.

Tuğba Şenoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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