Kadın milli voleybolcuların Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek ay-yıldızlıların maç programı TSİ şöyle: 25 Temmuz 2021: 10.25 Çin-Türkiye27 Temmuz 2021: 10.25 İtalya-Türkiye29 Temmuz 2021: 15.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek ay-yıldızlıların maç programı TSİ şöyle:
25 Temmuz 2021: 10.25 Çin-Türkiye
27 Temmuz 2021: 10.25 İtalya-Türkiye
29 Temmuz 2021: 15.45 ABD-Türkiye
31 Temmuz 2021: 08.20 Arjantin-Türkiye
2 Ağustos 2021: 08.20 Rusya-Türkiye
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 20:59
Son Dakika › Spor › Kadın milli voleybolcuların Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu - Son Dakika Spor
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