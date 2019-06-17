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Kadın millilerden Moldova'da beraberlik

1 saat önce

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Moldova'yla 0-0 berabere kaldı.

Kadın millilerden Moldova'da beraberlik, System.String[]
A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Moldova'yla 0-0 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Orhei şehrinde oynanan maçta milli takımın Moldova'yla golsüz berabere kaldığı belirtildi.
Milli takım Moldova'yla üç gün önce oynadığı karşılaşmayı ise 2-0 kazanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:37 Kaynak: AA
Futbol, Moldova, Spor
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