Kadın millilerden Moldova'da beraberlik
1 saat önce
A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Moldova'yla 0-0 berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:37 Kaynak: AA
A Milli Kadın Futbol
Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Moldova
'yla 0-0 berabere kaldı. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Orhei şehrinde oynanan maçta milli takımın Moldova'yla golsüz berabere kaldığı belirtildi.
Milli takım Moldova'yla üç gün önce oynadığı karşılaşmayı ise 2-0 kazanmıştı.
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