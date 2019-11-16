Son Dakika Haberleri: Kadın millilerin konuğu Litvanya! Hedef 2021 Avrupa Şampiyonası...
Son Dakika Spor Kadın millilerin konuğu Litvanya! Hedef 2021 Avrupa Şampiyonası... - Son Dakika Spor

Kadın millilerin konuğu Litvanya! Hedef 2021 Avrupa Şampiyonası...

7 saat önce

Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak.

Kadın millilerin konuğu Litvanya! Hedef 2021 Avrupa Şampiyonası..., System.String[]

Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak.


Gruptaki ilk maçında deplasmanda Sırbistan'a 59-56 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, ilk müsabakasında Arnavutluk'u 108-43'lük skorla farklı geçen Litvanya ile karşılaşacak.


İlk hafta sonunda grupta üçüncü sırada yer alan milliler, seyircisinin de desteğiyle rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.


Grubun diğer maçında Arnavutluk, Durres kentinde Sırbistan'ı ağırlayacak.


- Elemelerin statüsü


Elemelerde 33 takım, 9 grupta mücadele edecek.


Altı grupta dörder takım, 3 grupta üçer ekibin yer alacağı elemeler, bu sene 14 ve 17 Kasım, 12 ve 15 Kasım 2020, 4 ve 7 Şubat 2021 tarihlerinde olmak üzere 6 maç gününde tamamlanacak.


Gruplarında ilk sırayı alacak 9 takım ile en iyi 5 grup ikincisinin dahil olacağı 14 ülke, turnuvaya katılma hakkı kazanacak.


Ev sahipleri Fransa ve İspanya ise turnuvaya doğrudan katılacak.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:57 
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