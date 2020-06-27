Kadın mimardan sıra dışı cami projesi - Son Dakika

Kadın mimardan sıra dışı cami projesi

Kadın mimardan sıra dışı cami projesi -Kahramanmaraşlı genç mimar, projesini kendisinin hazırladığı cami inşaatının şantiye şefliğini de yapıyor Kahramanmaraş'ta genç mimar, projesini kendisinin hazırladığı cami inşaatının şantiye şefliğini de yaparak erkeklere adeta taş çıkarıyor.

Kadın mimardan sıra dışı cami projesi

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-Kahramanmaraşlı genç mimar, projesini kendisinin hazırladığı cami inşaatının şantiye şefliğini de yapıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta genç mimar, projesini kendisinin hazırladığı cami inşaatının şantiye şefliğini de yaparak erkeklere adeta taş çıkarıyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesinde Fetih Kütükçü Caminin adına yaptırılan ibadethane, tamamlandıktan sonra yaklaşık 500 kişiye hizmet verecek. Farklı mimarisiyle dikkat çeken cami, 28 yaşındaki Merve Evlice tarafından projelendirildi. Yaklaşık 550 metrekarelik alana oluşturulan ibadethane tamamlandıktan sonra Kur'an Kursu ve kütüphane gibi bölümleriyle de vatandaşların kullanımına sunulacak. Fetih Kütükçü tarafından yaptırılan caminin hem projesini çizip hem de şantiye şefliğini yapan genç mimar Merve Feride Evlice, caminin geleneksel Selçuklu mimarisi ve modern çizgilerle harmanlayıp yapıldığını söyledi.

Evlice, "Projemiz bir bayanın baştan sona yapımını üstlendiği Türkiye'de ilk olarak söyleyebiliriz. Bu cami ile Kahramanmaraş'a farklı bir mimari boyutlu cami kazandırmış olacağız. Modern çizgisi ve Selçuklu mimarisinin yeniden yorumlanması şeklinde değerlendirebiliriz. Pencere yapıları, kapıları ve çatı yapısı itibariyle farklı mimari yapı elemanları içeren bir konsept ortaya çıkmaktadır. İçindeki tavan korkuluklarından tavan projelerine kadar tamamen özgün olarak hazırlanmış bir projedir. O yüzden hem iç hem de cephe mimarisi geleneksel ve modern malzemelerin bir arada kullanılarak kendine özgü karakteristik özelliğe sahip nadir eserlerden olacak diye düşünüyorum.

Kadın mimar ve şantiye şeflerine inşaat sektöründe güven verilmesi gerektiğini belirten Evlice, "Benim bu ilk işim değil, daha önce şantiye şefliği ve inşaat uygulama projelerinde çalıştım. Kadınlara inşaat sektöründe tamamen bir iş teslimi yapılmamaktadır. Kadınlara karşı işten anlamazmış gibi ve yeterince yapamazmış gibi bir algı var. Bunun yanlış olduğunu ustalarımızla birlikte biz bu ve diğer işlerimizde görüyor ve yaşıyoruz. Elbette ki birçok mimar, makine mühendisliğinden mezun olmuş bayan arkadaşlarımız var ama uygulama alanında da potansiyellerini gösterecek imkan ve zemin hazırlanarak ülkeye ve insanlığa daha nice verimli yapı kazandırılması gerekmektedir" diye konuştu.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:48 Kaynak: İHA

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