Kadın motosiklet sürücüsünü kaskı hayatta tuttu - Son Dakika
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Kadın motosiklet sürücüsünü kaskı hayatta tuttu

01.06.2022 14:39
Kadın motosiklet sürücüsünü kaskı hayatta tuttu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde hayata tutundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde hayata tutundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazaya karışan otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği görüldü.

Kaza, Side Bayraklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dila Ş.'nin kullandığı 07 ASH 031 plakalı motosiklet, Nasrasullah S. isimli İngiltere vatandaşının kullandığı 07 CON 25 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü kadın yaralandı. Motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı. Yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşların koştuğu kadın, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, İngiliz turistin kullandığı otomobilin yoluna devam ettiği sırada yanındaki araçların kırmızı ışık yanması nedeniyle bekledikleri görüldü. - ANTALYA

Kadın motosiklet sürücüsünü kaskı hayatta tuttu
Kadın motosiklet sürücüsünü kaskı hayatta tuttu
Kadın motosiklet sürücüsünü kaskı hayatta tuttu
Kadın motosiklet sürücüsünü kaskı hayatta tuttu
Kadın motosiklet sürücüsünü kaskı hayatta tuttu
Kadın motosiklet sürücüsünü kaskı hayatta tuttu
Kadın motosiklet sürücüsünü kaskı hayatta tuttu

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Feci kaza ucuz atlatıldı Feci kaza ucuz atlatıldı Motosikletten düşüp beyin kanaması geçirdi...Kaza anı kamerada Motosikletten düşüp beyin kanaması geçirdi...Kaza anı kamerada
Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın motosiklet sürücüsünü kaskı hayatta tuttu - Son Dakika


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