Kadın Motosiklet Sürücüsünün Ölümden Döndüğü Anlar Kamerada

Tayland'da bir kadın sürücü, akaryakıt istasyonundan ayrılmak üzereyken motosikletiyle yere düştü.

Tayland'da bir kadın sürücü, akaryakıt istasyonundan ayrılmak üzereyken motosikletiyle yere düştü. Kendisi yerden kalkan kadın sürücüsünün motosikletine olay yerinden ayrıldığı sırada bir otomobil çarptı. Sürücü kadın bu kazadan da yara almadan kurtuldu.



Tayland'da meydana gelen kazada, kadın sürücü akaryakıt istasyonundan ayrılmak üzereyken motosikleti devrildi. Yerden kalkan kadın sürücü, motosikletle sol şeride girmek üzereyken bu sefer de karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Çevredekilerin yardımına koştuğu kadın, hiçbir şey olmamış gibi yerden kalktı. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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