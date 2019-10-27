Son Dakika Haberleri: Kadın motosikletçi tecrübelerini paylaştı
Son Dakika Güncel Kadın motosikletçi tecrübelerini paylaştı

Kadın motosikletçi tecrübelerini paylaştı

57 dakika önce

Motosikleti ile 3 kıtayı gezen Asil Özbay, Keşanlı motosiklet tutkunlarıyla tecrübelerini paylaştı.

Kadın motosikletçi tecrübelerini paylaştı, System.String[]

Motosikleti ile 3 kıtayı gezen Asil Özbay, Keşanlı motosiklet tutkunlarıyla tecrübelerini paylaştı.

Keşanlı motosiklet tutkunları Umut Güroğlu ve Deniz Güroğlu ile akaryakıt istasyonu sahibi Erol Okutucu'nun işbirliğinde düzenlenen "Motosiklet Tutkunları Kahvaltıda" etkinliğine, akademisyen ve satranç antrenörü olan motosikletçi Asil Özbay konuşmacı olarak katıldı.

Şimdiye kadar motosikletiyle gezdiği 3 kıta da elde ettiği tecrübeleri motosiklet tutkunlarıyla paylaşan Özbay, bir kadının bunu başaramayacağı yönünde çok fazla tepki aldığını, ancak bu anlayışı yıktığını belirtti.

17 yıldır motosiklet kullandığını ifade eden Özbay,"Gezilerim sırasında bir Türk olarak Avrupalıların ilgisi ile karşılaşıyorum. Karavanları ile dünya turu yapan ve birçok ülke gezen Avrupalı bir çiftin karavanında bulunan Mevlana ve Türk bayrağı çıkartması görmek beni gururlandırdı. Türk olmaktan bir kez daha gurur duydum." dedi.

Etkinlik kapsamında, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri de motosiklet kullanımının yasal gereksinimleri hakkında bilgi verdi. Ekinlik, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

Motosiklet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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