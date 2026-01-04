Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı - Son Dakika
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı

Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
04.01.2026 23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Haber Videosu

Adana'da kavşaktan dönmek için şerit değiştiren motorcuya arkadan gelen bir araç hızla çarptı. Kazan kadın motosikletli yaralanırken, kaza anı motosiklet kamerasına yansıdı.

Adana'da korkunç bir kaza meydana geldi. Kavşaktan dönmek için şerit değiştiren kadın motosiklet sürücüsüne, arkadan süratle gelen bir otomobil çarptı.

MOTOSİKLETLİYE, OTOMOBİL ÇARPTI

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşerek yola savrulan kadın sürücü yaralandı. Motosikletli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün arkasından hızla gelen aracı son anda fark ederek kaçmaya çalıştığı ancak çarpışmadan kurtulamadığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Dakika Yaşam Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı - Son Dakika

