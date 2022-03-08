"Kadın mühendis sayısının yükselmesi ülke ekonomisini de kalkındırır" - Son Dakika
Üye Girişi

"Kadın mühendis sayısının yükselmesi ülke ekonomisini de kalkındırır"

08.03.2022 11:59
"Kadın mühendis sayısının yükselmesi ülke ekonomisini de kalkındırır"

Mesleklere ilişkin ön yargılar kadın emeğinin korunması ve güçlendirilmesi noktasında bir bariyer. Bu önyargılardan en fazla etkilenen meslek dallarından birinin de mühendislik olduğunu söyleyen Kültür Üniversitesi Dekanı Prof. Dr.

Mesleklere ilişkin ön yargılar kadın emeğinin korunması ve güçlendirilmesi noktasında bir bariyer. Bu önyargılardan en fazla etkilenen meslek dallarından birinin de mühendislik olduğunu söyleyen Kültür Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, "Kadın mühendislerin sayısı arttıkça, Türkiye'nin hem teknolojik hem de ekonomik anlamda daha da güçleneceğine inanıyorum" dedi.

Meslekler ve cinsiyete ilişkin önyargılara karşı kamuoyundan farkındalık yaratmak üzere Dengeni Koru toplumsal eşitlik platformunu hayata geçiren İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, üniversite ve bölüm tercihlerinde önyargıların etkisini özellikle mühendislik dallarında gözlemlediğini belirtti. Dekan Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, "2022 yılı Mart ayı itibariyle üniversitemizdeki kadın öğrenci oranı yüzde 45 seviyesindeyken mühendislik öğrencileri için bu oran yüzde 23 civarındadır. Kızlarımızın mühendislik mesleğini seçmemelerinin temelde iki nedene dayandığını düşünüyorum. Bunlardan birincisi aile etkisi iken ikincisi rol model eksikliğidir" diye konuştu.

MESLEK VE ÖNYARGILAR KONUSUNDA AİLELER BİLİNÇLENDİRİLMELİ

Mühendislik mesleğinin çok zor ve yorucu olduğu yönündeki bakış açısının da etkisine değinen Dekan Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, "Aileler, kızlarını daha rahat ve kolay olduğunu düşündükleri mesleklere yönlendirmektedir. Öte yandan, rol model olacak kadın mühendislerin sayıca azlığı ve ön planda yer al(a)mamaları da önemli nedenlerdir. Toplumsal ön yargıların kaldırılması konusunda hem üniversitelere hem de sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Aileleri bilinçlendirmek ve kızların mühendislik mesleğine olan ilgisini arttırmak için meslekleri tanıtan bilgilendirici seminerler düzenlemeli ve mühendislikteki başarılı kadın rol modelleri ön plana çıkarma yönünde tanıtımlar yapılmalıdır" açıklamasında bulundu.

MÜHENDİSLİK MESLEĞİ ERKEN YAŞTA TANITILMALI

Lise eğitiminin başındaki başarılı kız öğrencileri kadın mühendislerle buluşturan etkinliklerin mühendislik dallarına yönelik önyargıları kırmak için etkili olacağına değinen Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, işletmelerin bu konudaki misyonu hakkında şunları söyledi:

"Kadın mühendis çalıştıran şirketlere verilecek çeşitli devlet teşvikleri ve avantajlar da şirketlerin bu yöndeki tutumunu olumlu etkileyecektir. Bu sayede iş dünyasındaki artan kadın mühendis çalıştırma talebi de kızların bu mesleği seçmesi konusundaki farkındalığını arttıracaktır."


YORUMLAR
500
BİTLİS'TE ÖĞRENCİLER 1 LİRAYA KAYAK ÖĞRENİYOR BİTLİS'TE ÖĞRENCİLER 1 LİRAYA KAYAK ÖĞRENİYOR BEÜ, öğrencilerine 1 liraya kayak eğitimi verdi BEÜ, öğrencilerine 1 liraya kayak eğitimi verdi

Mühendislik Fakültesi, Kültür Üniversitesi, Üniversite, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kadın mühendis sayısının yükselmesi ülke ekonomisini de kalkındırır' - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:40 Çocuk takside kusunca, taksici delirdi: Babayı darp etti, anneyi tartakladı
11:39 Cesedi tuvalette bulunmuştu! Sahte hocaymış! Cinsel ilişkiye zorladığı kadın tarafından öldürülmüş
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:05:20. #1.12#
SON DAKİKA: "Kadın mühendis sayısının yükselmesi ülke ekonomisini de kalkındırır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement