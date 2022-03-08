Kadın mühendis yüksek gerilim hattında cesaretle çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın mühendis yüksek gerilim hattında cesaretle çalışıyor

08.03.2022 11:08
Kadın mühendis yüksek gerilim hattında cesaretle çalışıyor

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TREDAŞ) Tekirdağ İl Müdürlüğünde çalışan mühendis Şebnem Aras, yüksek gerilim hatlarını kontrol ederken cesaretiyle takdir topluyor.

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TREDAŞ) Tekirdağ İl Müdürlüğünde çalışan mühendis Şebnem Aras, yüksek gerilim hatlarını kontrol ederken cesaretiyle takdir topluyor.

Küçük yaşta mühendis ablasını rol model alan Aras, gençlik yıllarında elektrik mühendisi olmaya karar verdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesinden mezun olan 28 yaşındaki Aras, iki yıl önce TREDAŞ Tekirdağ İşletme Şefliği'nde mühendis olarak göreve başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yüksek gerilim hatlarındaki arızaları erkek meslektaşları onardıktan sonra kontrol etmek amacıyla kimi zaman elektrik direklerine kimi zaman yüksek gerilim hatlarına çıkan Aras, tüm zorluklara rağmen işini severek yapıyor.

Şebnem Aras, AA muhabirine, erkek meslektaşları ile il il, köy köy dolaşarak arızaları giderdiklerini söyledi.

Kadınların istediğinde her işi yapabileceğini ifade eden Aras, enerji sektörü gibi yüksek riskli sektörlerde de daha detaycı oldukları için başarılı olabileceklerini dile getirdi.

"Köylere gittiğimde insanlar şaşırıyor"

Sahada zorlu şartlarda çalıştıklarını anlatan Aras, "Kış aylarında karda dışarıda kalmamız, yazın kavurucu sıcaklarda sahada çalışmamız gerekiyor ama doğa şartları insanlar için var. Kadınları etkilediği gibi erkekleri de etkiliyor. O yüzden yapılamayacak bir şey değil. Bir kadın için yapılamaz bir şey yok." diye konuştu.

Aras, bir arıza giderildiğinde çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kendisini görenlerin zaman zaman şaşırdıklarını anlatan Aras, şöyle konuştu:

"Köylere gittiğimizde insanlar şaşırarak 'kadın elektrikçi' diyorlar. Bu, aslında beni çok mutlu ediyor. İş hayatında hem kadınlar hem erkekler için aynı zorluk var. Her işte zorluk var. Kadınlar için 'bu iş zor' deyip görünmez bir cam koymayı doğru bulmuyorum. Bir kadın için zorsa bir erkek için de zor. O yüzden yapılamayacak bir şey yok, aşılamayacak bir zorluk yok."???????

YORUMLAR
500
Kadın girişimci KOSGEB'den aldığı destekle 18 kişiye ekmek kapısı açtı Kadın girişimci KOSGEB'den aldığı destekle 18 kişiye ekmek kapısı açtı Forklift operatörü kadın öğretmen meslektaşlarının yükünü aldı Forklift operatörü kadın öğretmen meslektaşlarının yükünü aldı

Trakya Elektrik Dağıtım, Zonguldak, Tekirdağ, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın mühendis yüksek gerilim hattında cesaretle çalışıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
11:01 Haftanın ikinci gününde altının gram fiyatı 941 lira seviyesinde alıcı buluyor!
11:01 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bülent Ersoy derdini dile getirdi: Ölen annemin yanına gitmek istiyorum ben
10:57 Talihsiz işçi tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalarak hayatını kaybetti!
10:50 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!
10:50 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti
10:45 Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu: Rafineri alev alev yanıyor!
10:44 Akşener'den hükümete hodri meydan: Şu meşhur 5 müteahhidinizin garantili işlerinde de euroyu 6,29'a sabitleyin!
10:42 Torrent, Fatih Terim'in transferlerini kafaya taktı! Ya hoca gidecek ya da oyuncular
10:36 Hintli adam evlenebilmek için son kozunu oynadı! Şehrin her yerine afişlerini astı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 11:22:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın mühendis yüksek gerilim hattında cesaretle çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement