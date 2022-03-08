Kadın mühendis yüksek gerilim hattında cesaretle çalışıyor - Son Dakika

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TREDAŞ) Tekirdağ İl Müdürlüğünde çalışan mühendis Şebnem Aras, yüksek gerilim hatlarını kontrol ederken cesaretiyle takdir topluyor.

Küçük yaşta mühendis ablasını rol model alan Aras, gençlik yıllarında elektrik mühendisi olmaya karar verdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesinden mezun olan 28 yaşındaki Aras, iki yıl önce TREDAŞ Tekirdağ İşletme Şefliği'nde mühendis olarak göreve başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yüksek gerilim hatlarındaki arızaları erkek meslektaşları onardıktan sonra kontrol etmek amacıyla kimi zaman elektrik direklerine kimi zaman yüksek gerilim hatlarına çıkan Aras, tüm zorluklara rağmen işini severek yapıyor.

Şebnem Aras, AA muhabirine, erkek meslektaşları ile il il, köy köy dolaşarak arızaları giderdiklerini söyledi.

Kadınların istediğinde her işi yapabileceğini ifade eden Aras, enerji sektörü gibi yüksek riskli sektörlerde de daha detaycı oldukları için başarılı olabileceklerini dile getirdi.

"Köylere gittiğimde insanlar şaşırıyor"

Sahada zorlu şartlarda çalıştıklarını anlatan Aras, "Kış aylarında karda dışarıda kalmamız, yazın kavurucu sıcaklarda sahada çalışmamız gerekiyor ama doğa şartları insanlar için var. Kadınları etkilediği gibi erkekleri de etkiliyor. O yüzden yapılamayacak bir şey değil. Bir kadın için yapılamaz bir şey yok." diye konuştu.

Aras, bir arıza giderildiğinde çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kendisini görenlerin zaman zaman şaşırdıklarını anlatan Aras, şöyle konuştu:

"Köylere gittiğimizde insanlar şaşırarak 'kadın elektrikçi' diyorlar. Bu, aslında beni çok mutlu ediyor. İş hayatında hem kadınlar hem erkekler için aynı zorluk var. Her işte zorluk var. Kadınlar için 'bu iş zor' deyip görünmez bir cam koymayı doğru bulmuyorum. Bir kadın için zorsa bir erkek için de zor. O yüzden yapılamayacak bir şey yok, aşılamayacak bir zorluk yok."???????