Kadın Mühendisin Şiddete Uğradığı İddiası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, dün Kartal 'da bir apartmanda işini yapmaya çalışan kadın mühendisin, bir asansör firması çalışanı tarafından şiddete uğradığı iddiası üzerine kınama mesajı yayımladı.TMMOB İstanbul Şubesinden yapılan açıklamada, mühendis kadın çalışanlarının dün İstanbul Kartal'da bir apartmanda asansörün periyodik kontrollerini yaptığı sırada bir asansör firmasının çalışanı tarafından sözlü ve fiziksel şiddet uygulandığı belirtildi.Görevli kadının apartmanı terk etmesine rağmen asansör firması çalışanı tarafından takip edilerek, hakaret etmeye ve şiddet uygulamaya devam edildiği ifade edilen açıklamada, "Bu ve benzeri olayları şiddetle kınıyor, asansör firması çalışanı hakkında adli kurumlara gerekli suç duyurusunda bulunacağımızı ve ilgili bakanlığa şikayet edeceğimizi bildirmek istiyoruz." denildi.Kamu sağlığı için asansörlerin periyodik kontrollerini gerçekleştiren mühendislerin çeşitli şekillerde şiddete maruz kaldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Kadın mühendis arkadaşlarımız söz konusu olduğunda bu şiddetin dozu ve sıklığı artmaktadır. Türkiye 'de kadın mühendis olmanın zorluklarını maalesef hepimiz biliyoruz. 'İşinin ehli değilsindir' bakışlarını özellikle sahada ve şantiyelerde olan kadın mühendisler fazlasıyla hissediyor. Bizler, yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan her türlü davranışın kamusal çıkarlar açısından karşısında olmaya devam edeceğiz. Kadınlar vardır ve var olmaya devam edeceklerdir. Bu gibi kişi ve şahısların karşısında kadın meslektaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Mesleğimizi icra ederken karşılaştığımız engellere ve kadın arkadaşlarımıza yapılan cinsiyetçi uygulamalara karşı ise kamusal denetimi savunmaya ve ayrımcı tavırlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz."