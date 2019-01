Kadın Muhtar Adayı Çalışmalarına Başladı

Yaklaşan yerel seçimler öncesi muhtar adayları da çalışmalarına hız verdi.

Yaklaşık 10 yıldır Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Üçkuyular Mahallesinde yaşayan Tekin, uzun yıllardır mahallenin sorunlarının çözülmemesi nedeniyle muhtar olmaya karar verdi. Önce çocukları ardından da komşuları tarafından destek gören Tekin, başvurusunu yaparak Diyarbakır'ın seçimlerde yarışacak 5 kadın muhtar adayından biri oldu. 4 erkek adayla mahallesinin muhtarlık adayı için yarışacak olan Tekin, belirlediği üyeleri ile birlikte seçim çalışmalarına da start verdi. Bir kafede üyeleri ile bir araya gelen Tekin, burada projelerini ve seçim stratejilerini değerlendirdi. Mahalleleri için yapacakları projeleri tek tek kaleme alan Tekin'in en büyük güvencesi ise mahallesinde kendisini destekleyen kadınlar. Seçmenlere çağrıda bulunan Tekin, kadının olduğu yerde güzellik olduğunu ve kendilerine destek vermelerini istedi.



"1 Nisan'da erkeklere çok güzel bir şaka yapacağım"



Adaylık süreci ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Gülsen Tekin, yaklaşık 10 yıldır Üçkuyular Mahallesinde ikamet ettiğini söyledi. Özel bir kurumda aşçı olduğunu belirten Tekin, mahalle ile ilgili sorunların fazla olmasından dolayı konuya el attığını ve muhtar adayı olduğunu ifade etti. Tekin, "Bir kadın olarak artık olaya et amanın zamanı geldi deyip işe başladık. Arkadaşlarımızla sürekli bir araya geliyoruz, sorunları konuşuyoruz. Bugün toplanıp hep beraber bir fikir alışverişinde bulunduk. Seçim çalışmalarına yönelik son rötuşlarımızı yapalım dedik. Arkadaşlarım her zaman benimle beraber. Öncelikle cesaret önemli bu konularda. Samimiyetime ve dürüstlüğüme inanıyorum. Mahallemde şu an tek kadın aday benim, rakiplerim var 4 tane hepsi erkek. Onları küçümsemiyorum asla, toplamda 8 üyem olacak ve içerisinde erkek üyelere de yer vereceğim. 1 nisan günü erkeklere çok güzel bir şaka yapacağım, onlar inanamayacaklar. Daha verimli olmak ve güzel sonuçlar elde etmek için çalışacağım. Sorun ve sıkıntılarımız var, mahallemizde yeteri kadar aydınlatma yok. Cadde ve sokaklar düzenli değil, sokak hayvanları konusuna da çok önem veriyorum. Ayrıca çocuk park alanlarında çocuklarımıza güvenlik sağlamak için güvenlik kamerası taktırma projemiz var, önceliğimiz bunlar olacak. Kadınlar cesaretli olsunlar, çekinmesinler illa kazanacağız diye bir durum yok ama kendime güvendim ve adaylığımı koydum. Adım atsınlar, en büyük destekçimiz de kadınlar, kadının olduğu yerde güzellik olur, bunu çok iyi biliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

