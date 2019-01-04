Kadın Muhtar Adayı Vaatlerini Sıraladı, Alkış Tufanı Koptu
21 dakika önce
Bursa'da kadın muhtar adayı, miting düzenleyip vaatlerini sıraladı, dinleyen mahalleli alkış tufanı kopardı.
Bursa
'da kadın muhtar adayı, miting düzenleyip vaatlerini sıraladı, dinleyen mahalleli alkış tufanı kopardı.
Ticaretle uğraşan Hacer Özyürek, Yıldırım
Bağlaraltı Mahallesi'nde muhtar adayı oldu. Adaylığını mitingle duyuran kadın muhtar adayı, verdiği vaatlerle mahallelinin ilgisini çekti. Muhtar adayının verdiği vaatleri çok beğenen vatandaşlar uzun süre kendisini alkışladı. Yapacaklarını tek tek sıralayan muhtar adayı, mahalleyi daha yaşanabilir yer yapacağı sözünü verdi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:56 Kaynak: İHA
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