Kadın Muhtar Adayı Vaatlerini Sıraladı, Alkış Tufanı Koptu

Kadın muhtar adayı vaatlerini sıraladı, alkış tufanı koptuBURSA - Bursa'da kadın muhtar adayı, miting düzenleyip vaatlerini sıraladı, dinleyen mahalleli alkış tufanı kopardı.

Kadın muhtar adayı vaatlerini sıraladı, alkış tufanı koptu



BURSA - Bursa'da kadın muhtar adayı, miting düzenleyip vaatlerini sıraladı, dinleyen mahalleli alkış tufanı kopardı.

Ticaretle uğraşan Hacer Özyürek, Yıldırım Bağlaraltı Mahallesi'nde muhtar adayı oldu. Adaylığını mitingle duyuran kadın muhtar adayı, verdiği vaatlerle mahallelinin ilgisini çekti. Muhtar adayının verdiği vaatleri çok beğenen vatandaşlar uzun süre kendisini alkışladı. Yapacaklarını tek tek sıralayan muhtar adayı, mahalleyi daha yaşanabilir yer yapacağı sözünü verdi.

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