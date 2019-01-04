Son Dakika Haberleri: Kadın Muhtar Adayı Vaatlerini Sıraladı, Alkış Tufanı Koptu

Kadın Muhtar Adayı Vaatlerini Sıraladı, Alkış Tufanı Koptu

1 saat önce

Kadın muhtar adayı vaatlerini sıraladı, alkış tufanı koptuBURSA - Bursa'da kadın muhtar adayı, miting düzenleyip vaatlerini sıraladı, dinleyen mahalleli alkış tufanı kopardı.

Kadın muhtar adayı vaatlerini sıraladı, alkış tufanı koptu

BURSA - Bursa'da kadın muhtar adayı, miting düzenleyip vaatlerini sıraladı, dinleyen mahalleli alkış tufanı kopardı.
Ticaretle uğraşan Hacer Özyürek, Yıldırım Bağlaraltı Mahallesi'nde muhtar adayı oldu. Adaylığını mitingle duyuran kadın muhtar adayı, verdiği vaatlerle mahallelinin ilgisini çekti. Muhtar adayının verdiği vaatleri çok beğenen vatandaşlar uzun süre kendisini alkışladı. Yapacaklarını tek tek sıralayan muhtar adayı, mahalleyi daha yaşanabilir yer yapacağı sözünü verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:20 Kaynak: İHA

Bursa, Politika
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