Kadın Muhtar Adayına Eşinden "Seçim Şarkısı" Sürprizi

HARUN KAYMAZ - Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde mahalle muhtarlığı için adaylığını açıklayan ev kadını Zerrin Kaya (46), seçim propagandasını eşinin söz ve müziğini yaparak hazırladığı sürpriz kliple sürdürüyor.Harita mühendisi Fikret Kaya , 4 Eylül Mahallesi için muhtar adaylığını aylar öncesinden açıklayan eşine sürpriz yapmak için seçim şarkısı hazırlamaya başladı.Sözlerini üç ayda yazdığı şarkının bestesini bağlamasıyla yapan, eşinin seçim çalışmalarındaki görüntülerini ve sözlerini 2 dakika 45 saniyelik klip haline getiren Kaya, eşini duygulandırdı.Şarkı, "4 Eylül'de bir neşe var, 4 Eylül'de bir coşku var/ Zerrin Kaya geliyor, Zerrin muhtar geliyor/ Yol verin arkadaşlar, 4 Eylül'de bütün aşklar/ Açılsın tüm kucaklar, Zerrin Kaya geliyor" sözleriyle başlıyor.Eşine güveniyorFikret Kaya, eşinin güçlü bir kadın ve iyi bir anne olduğunu belirterek, muhtar olmak istediğini söylediğinde buna çok sevindiğini anlatarak, "Bu muhtarlığın altından kolay bir şekilde kalkacağına çok inandım. Bütün gücümle kendisine destek verdim. Büyük bir kampanya başlattım diyebilirim Bozüyük'te." ifadelerini kullandı.Kaya, aylardır eşine bir sürpriz yapmak istediğini dile getirerek, zor da olsa çalışmalarını kendisinden gizlemeyi başardığını dile getirdi.Seçim şarkısıyla ilgili süreci anlatan Kaya, şunları belirtti:"Şarkı sözleri çok güzel olmalıydı. Eşim her şeyin en güzeline layık bir insan. İtinayla gece gündüz, ne yapabilirim diye düşündüm. Hem mahallemiz hem de eşim adına bunu başardığıma inanıyorum. Yaptığı seçim çalışmalarını bir klip ile süsleyip şarkıyla beraber halka sunmak istedim. 2 dakika 45 saniye içinde hanımın seçim kampanyası içinde yürüttüğü bütün çalışmaları klibe koydum."İkisi üniversitede olmak üzere okullarına devam eden üç kız çocuklarının bulunduğunu söyleyen Kaya, "Güzel, mutlu bir aileyiz. Mutluluğumuz inşallah daim olur, bu şekilde gider. Eşim her konuda dört dörtlük bir insan. Desteğimi devam ettireceğim." dedi.4 rakibinden 3'ü kadınDört Eylül Mahallesi muhtar adayı Zerrin Kaya da aktif bir insan olduğunu, bir şey yapmadan durmayı sevmediğini belirtti.Eşinin, yaşamının her anında kendisine tüm gücüyle destek verdiğini söyleyen Kaya, şöyle devam etti:"Eşim, dostum, çevremin desteği ile muhtarlığa karar verdim. Bunda da en büyük etken eşim oldu. Onun bana vermiş olduğu cesaret ile daha bir gayretli bir şekilde çalışmalara başladık. En son yaptığı çalışma sürpriz oldu bana. Bana klip hazırladığını söyleyince yine şaşırttı beni. Daha önce de böyle jestleri olmuştu. Beni de yanına alarak kendi yazdığı sözleri bağlama eşliğinde söyledi. Mahalle halkına seslendik, güzel bir çalışma oldu. Tepkileri göreceğiz."Zerrin Kaya, 16 bin nüfuslu mahallede 13 bin seçmenin oy kullanacağını aktardı.Muhtarlık için 3'ü kadın 4 rakiple yarıştığını dile getiren Kaya, "İddialıyım. 1,5 yıldır nakış gibi işleyerek tepkileri ölçerek adım adım ilerliyorum. Ev ev kapı kapı birebir dolaşıp talepleri alacağız. Güzel gidiyor şimdilik. Sloganım, (Her oy kendi hikayesini anlatır, neden senin de bir hikayen olmasın? Bir oy deyip geçmeyin muhtar Zerrin'i deneyin.)" sözlerine yer verdi.