Kadın Muhtar Adayları Kırşehir'de Sandıktan Çıkamadı

Kırşehir'de, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu muhtar adaylıklarında seçmen erkek adayları tercih etti.

Kırşehir'de, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu muhtar adaylıklarında seçmen erkek adayları tercih etti.



14 Mahallede kadın adaylar, propaganda süreci boyunca aktif çalışma göstermesine rağmen seçmen sandıkta kadın adaylara ilgi göstermedi.



Kadın adaylar, AK Parti, MHP ve CHP'nin yoğun seçim kampanyalarının yanı sıra sosyal medya hesaplarını kullanıp aday oldukları mahallelerde kapı kapı gezerek broşür dağıtarak yönetimde yer alarak Kırşehir'in geleceğine yön vermek ve bir ilki gerçekleştirmek istemişlerdi.



Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Kırşehir'in merkez mahallelerinde erkek adaylar seçim sürecinin galibi oldu. Bazı önemli mahallelerin muhtarları da değişmedi. İl Merkezi Mahallelerinde kazanan adaylar ise şöyle;



"Yenice Mahallesi Levent Çalışır, Medrese Mahallesi Ömer Köksal, Bağbaşı Mahallesi Dursun Şahbaz, Ahi Evran Mahallesi Kadir Şenyüz, - KIRŞEHİR

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