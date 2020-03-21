Kadın muhtar çocuklar için mahallede hayvanat bahçesi oluşturdu - Son Dakika
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Kadın muhtar çocuklar için mahallede hayvanat bahçesi oluşturdu

6 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesindeki Büyükoyumca Mahallesi Muhtarlığınca, çocuklara hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla kurulan hayvanat bahçesi ilgi görüyor.

Kadın muhtar çocuklar için mahallede hayvanat bahçesi oluşturdu, System.String[]

Samsun'un Atakum ilçesindeki Büyükoyumca Mahallesi Muhtarlığınca, çocuklara hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla kurulan hayvanat bahçesi ilgi görüyor.

Büyükoyumca Mahallesi'ndeki konut alanlarının yanında bulunan 2 dönümlük dere yatağı ve ağaçlık alanda muhtarlıkça yaklaşık 2 yıl önce mini hayvanat bahçesi oluşturulmasına karar verildi.

Karaca, sülün, İran tavuğu, keklik, ördek, kaz, tavuk, güvercin, tavus kuşu gibi türlerde yaklaşık 100 hayvanın yer aldığı mini hayvanat bahçesi, hayvanları doğal ortamda görmek isteyen çocukların ve ailelerinin uğrak noktası oldu.

Hayvanların bulunduğu alanın çevresi tel örgülerle çevirilerek, çevreye de ziyaretçilerin oturmaları ve piknik yapabilmeleri amacıyla banklar yerleştirildi.

Ziyaretçiler ve mahalle sakinleri evlerinden yiyecek artıklarını getirerek, hayvanların beslenmesine katkı sağlıyor.

Mahalle muhtarı Fatma Yiğit, AA muhabirine, şehrin içinde konutların arasında bulunan ormanlık alanda kurulan hayvanat bahçesini geliştirmeyi istediklerini söyledi.

Ailelerin gün boyu burada vakit geçirdiklerini anlatan Yiğit, "Hayvanat bahçesini, çocuklarımıza doğayı tanıtabilmek, hayvanlarla iç içe yaşatabilmek, hayvanları görmelerini sağlamak için oluşturduk. Hayvan türleri için ayrı ortamlar yapmadık. Hepsi bir arada yaşıyor. Samsun'un her yerinden, başka ilçelerden bile buraya gelip ziyaret ediyorlar, hayran kalıyorlar." dedi.

Hayvanat bahçesinin bakımı ve hayvanların beslenmesi için bir görevli olduğunu belirten Fatma Yiğit, tüm mahalle sakinlerinin burayı önemseyip sahip çıktıklarını vurguladı.

Hayvanat bahçesinin fazla bir bütçeye ihtiyaç duymadığına işaret eden Yiğit, şunları kaydetti:

"Mahalle sakinleri destek veriyor. Zaten çok fazla bir maliyeti yok. Mahallemizde oturan veteriner hekimler de hayvanların tedavilerini gönüllü olarak üstleniyor. Böyle bir hayvanat bahçesi Samsun'da tek. Buradaki hayvan çeşitliliğini daha da artırmak istiyoruz. Mahallemizdeki ve il genelindeki tüm çocuklarımızın buraya gelmelerini istiyoruz."

Mahallede yaşayanlar ise boş zamanlarını hayvanat bahçesine giderek değerlendirdiklerini, ağaçların altına konulan banklarda oturarak hayvanları izlediklerini ifade etti.

Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:24 Kaynak: AA

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