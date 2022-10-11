DİYARBAKIR - Kadın muhtar düzenlediği uçurtma şenliğiyle kız çocuklarının yüzünü güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR - Kadın muhtar düzenlediği uçurtma şenliğiyle kız çocuklarının yüzünü güldürdü

11.10.2022 19:08

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla kız çocuklarına yönelik uçurtma şenliği düzenledi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla kız çocuklarına yönelik uçurtma şenliği düzenledi.

Tarihi On Gözlü Köprü'de gerçekleştirilen etkinliğe katılan 25 kız çocuğu uçurtma uçurarak gökyüzünü renklendirdi.

Çocuklar ayrıca uçurtma şenliğini anlatan resimler yaptı. Çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Muhtar Demir, AA muhabirine, bu özel günde kız çocuklarının eğlenceli vakit geçirmesi için uçurtma şenliği düzenlediklerini belirtti.

Çocukların bu etkinlikte çok mutlu olduklarını ifade eden Demir, "Çocuklarımız güzel vakit geçirdi. 'Dünya Kız Çocukları Günü'nde kızlarımız mutlu olsun istedik. Hepimiz çok mutlu olduk." dedi.

Şenliğe katılan çocuklardan Beren Karataş, çok eğlendiğini vurgulayarak, "Uçurtma uçurduk, yaptığımız resimleri boyadık. Hediyeler verildi." ifadelerini kullandı.

Azra Naz Alkar da muhtar Dilek Demir'in uçurtma etkinliğiyle kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımla oyunlar oynadım, harika bir gündü, hatta en güzel günümdü. Dünya Kız Çocukları Günü'nd

YORUMLAR
500
13 katlı binadaki inşaat iskelesi çöktü, işçiler iple hayata tutundu 13 katlı binadaki inşaat iskelesi çöktü, işçiler iple hayata tutundu Tunceli spor haberi... Tunceli'den çıktı adını dünyaya duyurdu Tunceli spor haberi... Tunceli'den çıktı adını dünyaya duyurdu Mersin haberi | Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce Şampiyonası Mersin'de yapılacak Mersin haberi | Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce Şampiyonası Mersin'de yapılacak
Kaynak: AA

Dilek Demir, Diyarbakır, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Kadın muhtar düzenlediği uçurtma şenliğiyle kız çocuklarının yüzünü güldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 01:12:36. #1.12#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Kadın muhtar düzenlediği uçurtma şenliğiyle kız çocuklarının yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement