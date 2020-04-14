Kadın muhtar köyün giriş ve çıkışları römorkla kapattı - Son Dakika
Son Dakika Genel Kadın muhtar köyün giriş ve çıkışları römorkla kapattı - Son Dakika

Kadın muhtar köyün giriş ve çıkışları römorkla kapattı

6 saat önce

Kadın muhtar köyün giriş ve çıkışları römorkla kapattı Korona virüs tabelası dikkate alınmayınca giriş ve çıkışı römorkla kapadı Köy muhtarından Korona virüs önlemi takdir topladı Büyükafşar Köyü Muhtarı Suna Yalçın;

Kadın muhtar köyün giriş ve çıkışları römorkla kapattı

Korona virüs tabelası dikkate alınmayınca giriş ve çıkışı römorkla kapadı

Köy muhtarından Korona virüs önlemi takdir topladı

Büyükafşar Köyü Muhtarı Suna Yalçın;

"Tabelayı gören olmadı, römorkla kapadım"

"Günde üç defa anons ederek evden çıkmamalarını sağlıyorum"

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Küçükafşar Köyünün kadın muhtarı Suna Yalçın, Korona virüse karşı kendi imkanlarıyla yerleşim yerine giriş ve çıkışları traktör römorklarıyla kapadı.

Delice ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 150 kişinin yaşadığı Küçükafşar Köyü sakinleri, Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kendini izole etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarını dikkat alan kadın köy muhtarı Suna Yalçın, virüsün ortaya çıktığı ilk günlerde girişe 'Köyümüze Korona virüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez' tabelası taktırdı. Salgının ilerlemesi ve yazının dikkate alınmaması sonrasında köy muhtarı Yalçın, 13 Nisan Pazartesi günü itibari ile girişi römorklarla kapadı. Her hanenin ihtiyacını listeleyen ve gideren köy muhtarı Yalçın, şehir dışından gelenlere de 14 gün evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

"Günde üç defa anons ederek evden çıkmamalarını sağlıyorum"

Köydeki tüm herkesi günde 3 defa uyardığını anlatan Muhtar Suna Yalçın, komşu köylerinin karantina altında olduğunu hatırlattı. Muhtar Yalçın, "Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın çabalarıyla Valimizin, Kaymakamımızın onların desteklerini çabalarını gördükçe bende kendimce köy halkını izole etmek zorunda kaldım. Bütün yaşlılarımıza günde üç defa anons ederek onların evden çıkmamalarını sağlıyorum. Kendim kapı kapı dolaşarak onların ihtiyaçlarını karşıladım. İstanbul'dan ve Ankara'dan gelen arkadaşlarımız olduğundan dolayı evden onları 14 gün dışarı çıkarmadım izole ettirdik. Yakın köyümüz Büyükavşar'da hastalarımız var Allah'tan onlara şifa diliyorum. Ben de ona göre kendimce tedbir alma amacındayım" dedi.

"Tabelayı gören olmadı, römorkla kapadım"

Köydeki tedbirlerden de bahseden Yalçın, "Giriş çıkışları biraz kestim. Halk haklı olarak 1.5-2 aydır içerideler. İster istemez bunalıp dışarı gitmek istiyorlar kendi özel arabaları ile. Bunu engellemeye çalıştım. Dışarıdan gelen arkadaşlarımızı mesela hurdacı, hırdavatçılar gibi seyyar satıcıları durdurmak amaçlı tabela yaptırdım. Tabelayı pek gören olmadı, ben de römorklar ile kapatmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

"Köyümüzde kesinlikle karantina ve hastamız yok"

Köyde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını ve vatandaşların kendi tedbirlerini almaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Suna Yalçın şunları dile getirdi:

"Köyümüzde kesinlikle karantina ve hastamız yok. Ben bunu özellikle virüsün girmemesi için köy komşularımın köy komşularımın canlarını tehlikeye atmamaları için tedbir aldım. Herkese çok teşekkür ederim gerektiği gibi yapıyorlar. Herkes telefon ile beni arayıp 'bizim şu ihtiyacımız var muhtarım' diyorlar. Ben de onları karşılıyorum. Ben onların yerine göre hem kızları hem çocukları hem de muhtarları oldum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

Kadın muhtar köyün giriş ve çıkışları römorkla kapattı

Büyükafşar, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:46 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız Son Dakika: Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacak Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı Sağlık Bakanlığı'ndan 5 yeni kamu spotu Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti         
19:50
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı         
19:40
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı         
19:26
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi         
19:22
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı         
19:12
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor         
19:10
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi         
18:36
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor         
18:11
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı         
18:07
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi         
18:06
Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:02
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı         
17:59
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Yusuf Günay, koronavirüsü yendi         
17:49
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü         
17:42
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı         
17:29
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti         
17:22
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim         
17:16
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti         
17:13
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak         
17:09
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı         
17:01
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu         
16:56
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor         
16:51
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi         
16:43
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak         
16:35
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 20:40:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın muhtar köyün giriş ve çıkışları römorkla kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]