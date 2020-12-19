Kadın muhtar köyüne yaptıklarıyla göz kamaştırıyor - Son Dakika

Kadın muhtar köyüne yaptıklarıyla göz kamaştırıyor

19.12.2020 09:29
Kadın muhtar köyüne yaptıklarıyla göz kamaştırıyor, System.String[]

Gümüşhane'nin Bayburt sınırındaki son köyü ve iki kent arasındaki Vauk dağının zirvelerindeki Güvercinlik köyünün muhtarı Aysel Semra Çoban, köyüne yaptığı hizmetlerle göz kamaştırıyor.

Gümüşhane'nin Bayburt sınırındaki son köyü ve iki kent arasındaki Vauk dağının zirvelerindeki Güvercinlik köyünün muhtarı Aysel Semra Çoban, köyüne yaptığı hizmetlerle göz kamaştırıyor.

İl genelindeki birkaç kadın muhtardan birisi olan Çoban, 2019 yılında yapılan ve kıran kırana geçen yarışın ardından Vauk dağı geçidinde merkeze bağlı Güvercinlik köyüne muhtar seçildi.

Üç çocuk annesi Çoban, seçimlerin ardından başladığı ve günümüze kadar devam eden hizmet ve başarılı çalışmalarıyla herkesin takdirini topluyor.

Köyün tüm sorunlarıyla yakından ilgilenen ve seçilir seçilmez köyün hem içme suyu şebeke hattını yeniletip hem de kanal ve altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde bitiren Çoban, boş zamanlarında da gerek köydeki gerekse gurbette yaşayan köylüleriyle istişareler yaparak köye yapılması gereken geç kalınmış tüm hizmetlerin tamamlanması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Yoğun nüfusun olduğu yaz aylarında kimi zaman Güvercinlik köyündeki evinin bahçesini çapalayan Çoban, kimi zaman da köyün kadınları ile bir araya gelerek isteklerini ve sıkıntılarını dinliyor.

Yaptığı açıklamada köy hayatını hem Gümüşhane merkezde din görevlisi olarak görev yapan eşinin hem de kendisinin çok sevdiğini kaydeden Çoban, hayali olan muhtarlığı köydeki ve yazın gurbetten köye gelen yazlıkçıların desteğiyle gerçekleştirdiğini belirterek, "Son 15 yıldan beri şayet bir dönem köyüme muhtar seçilebilirsem köyümüzün şu ana kadar yapılmamış tüm sorunlarını ve sıkıntılarını çözeceğim diye bir hayalim vardı. Rabbime hamdolsun ki köyümüze yapılması gereken çalışmaların hayata geçirilmesi noktasındaki hayallerimin hepsi gerçek oldu" dedi.

"Köylerde yıllarca alışa gelmiş muhtar denince akla sadece erkek muhtar geliyor"

Köylülerinden kendisine gösterilen destek ve güveni asla boşa çıkarmayacağını ve bu güven ve teveccühün karşılığında sonuna kadar hizmet alacaklarını bilmelerini isteyen Çoban, "Başarılı olabilmem konusu düşünüldüğünde aslında çok zordu. Doğma büyüme buralı olsam bile yaşamımızın büyük bir kısmı Gümüşhane Merkezinde geçti. Köylerde yıllarca alışa gelmiş muhtar denince akla sadece erkek muhtar geliyor. Fakat ben bu zoru başardığıma inanıyorum" diye konuştu.

Kadınların hizmet konusunda daha duyarlı ve dikkatli olduklarını dile getiren Çoban, kadın muhtarların sayısının artması gerektiğine işaret ederek, kadınların objektif olduklarını belirtti ve "Daha geniş ve daha kapsamlı düşünüyoruz. Bugün bir erkek köylümüzde, bir kadın köylümüzde benim yanıma gelerek derdini, sıkıntısını ve düşüncelerini rahatlıkla anlatabiliyor" diye konuştu.

Köydeki gerek ev ve arazi yolları gerek köy mezarlığının parke ve asfalt çalışmaları, gerekse köy camisinin ve köy konağının tüm ihtiyaçlarının, tüm eksikliklerinin ve tüm sıkıntılarının neredeyse tamamının bittiğini belirten Çoban, "Görev sürecimiz boyunca çalışmalar hız kesmeden devam edecek. Güvercinlik Köyüne çok kısa bir süre zarfında yapılan bunca çalışmalarda ve hizmetlerde Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in büyük emeği ve desteği var. Muhtarlar olarak elbette ki köylerimize yapılan veya yapılacak olan her hizmet için kurumlardaki yoğun koşuşturmalarımız mesai saatleri içerisinde devam ediyor. Bu koşuşturmalarımız sırasında tüm kamu kurumlarındaki çalışan personelin ve idarecilerimizin samimi bir şekilde yanımızda olmaları ve her türlü desteği sağlamaları çok hoşumuza gidiyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletirken, ayrıca bu çalışmalarımızdaki desteklerinden ötürü her zaman yanımızda olan ve çok büyük katkılarını gördüğümüz Gümüşhane Valimiz Kamuran Taşbilek'e de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kadın muhtar köyüne yaptıklarıyla göz kamaştırıyor
Kadın muhtar köyüne yaptıklarıyla göz kamaştırıyor
Kadın muhtar köyüne yaptıklarıyla göz kamaştırıyor
Kadın muhtar köyüne yaptıklarıyla göz kamaştırıyor
Kadın muhtar köyüne yaptıklarıyla göz kamaştırıyor
Kadın muhtar köyüne yaptıklarıyla göz kamaştırıyor

Güvercinlik, Gümüşhane, Muhtar, Kadın, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kadın muhtar köyüne yaptıklarıyla göz kamaştırıyor - Son Dakika


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