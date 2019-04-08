Son Dakika Haberleri: Kadın Muhtar Mazbatasını Aldı

Kadın Muhtar Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı kırsal Yukarı Yufkalı Mahallesi'nde muhtarlık seçimini kazanan 45 yaşındaki Arzuman Toprak, mazbatasını aldı.

Kadın Muhtar Mazbatasını Aldı, System.String[]
Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı kırsal Yukarı Yufkalı Mahallesi'nde muhtarlık seçimini kazanan 45 yaşındaki Arzuman Toprak, mazbatasını aldı.

Arzuman Toprak, İlçe Seçim Kuruluna gelerek İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Güzel'den mazbatasını aldı.

Güzel, ilçenin ilk kadın muhtarını tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkokulu mahallesinde, ortaokulu Gaziantep Mimar Sinan Ortaokulunda tamamladığını, ardından birlikte yaşadığı annesine bakmak zorunda olduğu için öğrenimine devam edemediğini anlattı.

Muhtar adayı olduğunda, "Kadından muhtar mı olurmuş" dendiğini ifade eden Toprak, "Rakibim Murat Önalan'a 35 oy fark atarak ilçe tarihinde ilk defa kadın muhtar seçildim. İnşallah azalarımızla Yukarı Yufkalı Mahallesi sakinlerine en iyi hizmeti vermek için gece gündüz demeden çalışacağız." dedi.

Toprak, destekleri için mahalle halkına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:18 Kaynak: AA

Araban, Gaziantep, Güncel
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