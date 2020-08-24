Kadın muhtardan büyükşehire teşekkür - Son Dakika

Kadın muhtardan büyükşehire teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölmarmara ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ilçe, yeni bir prestij cadde kazanacak.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölmarmara ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ilçe, yeni bir prestij cadde kazanacak. İlçenin tek kadın muhtarı ve en büyük mahallesinin muhtarı olan Atatürk Mahallesi Muhtarı Nalan Arı, yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

İlçeye yeni bir görünüm kazandıracak olan çalışmaya imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesi Atatürk Bulvarı'nda prestij cadde çalışmasına başladı. Yürütülen çalışmaları değerlendiren ilçenin en büyük mahallesinin ve tek kadın muhtarı olan Atatürk Mahallesi Muhtarı Nalan Arı yapılan çalışmalar için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara ilçesi Muhtarlık İşleri Müdürü Kağan Tunçelli ile birlikte Atatürk Mahalle Muhtarı Nalan Arı'yı muhtarlık binasında ziyaret ederek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen duvar saatini takdim etti.

Ziyaretin ardından prestij cadde çalışmasının yapıldığı alana giderek burada yapılan çalışmayı değerlendiren Muhtar Arı, "İlçemizin çehresi değişecek. Çok güzel bir cadde olacak çalışma tamamlanınca. Şimdi biraz tozu var ama tamamlandığında çok güzel bir cadde olacak. Burası merkez bir cadde. Atatürk Bulvarı olarak geçiyor. Adına yakışır bir cadde haline gelecek. Çift taraflı olarak en çok kullanılan yolumuz. Karşılıklı olarak esnaflarımız var. Yukarıdaki mahalleleri aşağıya garaja bağlayan, okulların bulunduğu hareketli bir yolumuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü çalışmaların tamamlanmasının ardından misafir edebiliriz. Her zaman bekleriz" dedi. - MANİSA

Mustafa Kemal Atatürk, Gölmarmara, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 10:53

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadın muhtardan büyükşehire teşekkür - Son Dakika
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