Kadın Muhtarın kampanyası masum bakışlara güneş oldu - Son Dakika

Aydınlı kadın muhtar Gurbet Çamoğlu, sosyal medya üzerinden başlattığı "Oyuncak Kardeşliği" kampanyası ile 23 Nisan'da yüzlerce çocuğun yüzünü güldürdü.

Aydın'ın Efeler ilçesinin aktif kadın muhtarlarından olan Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında başlattığı kampanya hedefine ulaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden oyuncağa ulaşma şansı olmayan yüzlerce çocuğun yüzünün gülmesi için "Oyuncak Kardeşliği" kampanyası başlatan muhtar Çamoğlu, toplanan oyuncakları 23 Nisan'da köylerdeki çocuklara dağıttı. Gerçekleştirdiği kampanya kapsamında 23 Nisan'da Kırklar, Gödrenli, Çulhalar, Hamzabali, Beyköy, Güvendi, Kocagür ve Yeniköy mahallelerini ziyaret eden muhtar Çamoğlu, oyuncak hayali olan birçok çocuğun yüzünü güldürdü. Yaşam şartları iyi olan çocuklar için sıradan olan malzemelerin, bazı çocukları çok mutlu edebileceği düşüncesiyle harekete geçtiklerini ifade eden Çamoğlu, 23 Nisan'da yüzlerce çocuğun yüzünde gülümseme oluşturulması kampanyayı hayata geçirdiklerini ve hedeflerine de ulaştıklarını belirtti.

"Mutlu olan hepimiz"

Bu yıl pandemi gölgesinde geçen 23 Nisan'ın çocuklar için en anlamlı ve en güzel gün olduğuna dikkat çeken Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu; "Bizlerde çocuklarımızın bu güzel gününü daha anlamlı bir hale getirmek için gönlü güzel yol arkadaşlarımızla köylerimizde yaşayan çocuklarımıza hediye edilmek üzere oyuncaklarımızı ve hediyelerimizi Aydın Efeler Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığı olarak onlara armağan ettik. Sanırım bu güzel güne en güzel şekilde hatıralar bıraktık. Oyuncakları alan çocuklar, mutlu olan ise hepimiz olduk. Biz bir olunca birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği tüm Dünya çocukların Bayramı kutlu olsun" dedi. - AYDIN