DİYARBAKIR - Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine ziyaret - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine ziyaret

20.06.2022 14:53

HDP İl Başkanlıpğı önünde eylemlerini sürdüren anne ve babalar Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Diyarbakır annelerini ziyaret etmesi -Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Serpil Erenoğlu'nun, gazetecilere açıklamada bulunması Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine ziyaret DİYARBAKIR...

HDP İl Başkanlıpğı önünde eylemlerini sürdüren anne ve babalar

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Diyarbakır annelerini ziyaret etmesi

-Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Serpil Erenoğlu'nun, gazetecilere açıklamada bulunması Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine ziyaret

DİYARBAKIR - Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Serpil Erenoğlu ve farklı illerden gelen kadın muhtarlar Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1022'nci gününde sürüyor.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Serpil Erenoğlu, beraberinde ülkenin farklı illerinden gelen 24 kadın muhtar ile ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti, onlarla görüştü.

Erenoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen muhtarlarla burada olduklarını, gelemeyenlerin de selamlarını getirdiklerini söyledi.

Diyarbakır annelerinin acılarını yüreklerinde yaşadıklarını ifade eden Erenoğlu, annelerin çocuklarına kavuşmak için gösterdikleri mücadeleyi ve gayreti takdir ettiklerini belirtti.

Erenoğlu, ailelerin en kısa sürede evlatlarına kavuşması temennisinde bulunarak, "Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bütün sivil toplum kuruluşlarını, bu ülkede yaşayan Laz, Çerkez, Kürt, Alevi, Sünni herkesi buraya davet ediyorum." dedi.

Ailelerin yanında olduklarını aktaran Erenoğlu, teröre dolaylı veya direkt destek veren ülkeleri ve insanları kınadıklarını ifade etti.

YORUMLAR
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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Evlat direnişine kadın muhtarlardan destek Evlat direnişine kadın muhtarlardan destek
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Kadın muhtarlardan Diyarbakır annelerine ziyaret - Son Dakika

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