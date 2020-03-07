'Kadın müşterilere baktın' kavgası ve cinayet güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kadın müşterilere baktın' kavgası ve cinayet güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

'Kadın müşterilere baktın' kavgası ve cinayet güvenlik kameralarına yansıdı

7 saat önce

'Kadın müşterilere baktın' kavgası ve cinayet güvenlik kameralarına yansıdıANTALYA Kaleçi'nde kadın müşterilerini rahatsız ettiği iddiasıyla tartışan ve iki komşu restorancından birinin ölümüyle sonuçlanan kavga ve cinayet anının görüntülerine Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı.

'Kadın müşterilere baktın' kavgası ve cinayet güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA Kaleçi'nde kadın müşterilerini rahatsız ettiği iddiasıyla tartışan ve iki komşu restorancından birinin ölümüyle sonuçlanan kavga ve cinayet anının görüntülerine Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı.

*- Kamera görüntülerinde masada oturarak tartışan Ziya Selçuk ve Yakup İskender ayağa kalkıp birbirlerine saldırıyor.

*- Araya girenlere rağmen kameraya yansıyan görüntülerde Selçuk bıçaklanıp yere düşüyor.

Olay, 5 Mart günü sabaha karşı 04.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi'nde meydana gelmişti. Olayda restoran sahibi Yakup İskender, iki kadın müşterisini rahatsız ettikleri iddiasıyla komşu restoranın çalışanları Ziya Selçuk, M.K., A.K., O.K. ve K.B. ile tartıştı. İki komşu restorancı, kadınların gitmesinin ardından aynı masada tartışmaya devam etti.

Sokağı gören güvenlik kamerası kayıtlarına Demirören Haber Ajansı ulaştı. Görüntülerde iki kişi önce masada sohbet ediyor. Tartışma büyüyünce Ziya Selçuk ayağa kalkıyor. Araya diğerleri girmeye çalışsa da tartışma durmuyor. Tartışma kavgaya dönüşmesinin ardından Selçuk ve 4 arkadaşı, Yakup İskender'in üzerine yürüyor. Güvenlik kamerasına an bean yansıyan olayda kendini tutan birine kafa atan Ziya Selçuk, İskender ile tartışmasını sürdürüyor.

Farklı bir kameranın açısında ise İskender, elinde ekmek bıçağını Ziya Selçuk'a sapladığı görülüyor. Yaşanan karmaşa sonrası İskender kaçarken, Ziya Selçuk sendelip yere düşüyor. Ortaya çıkan bu görüntüler dava dosyasına delil olarak sunulacak. Selçuk, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiriken, olay yerinden kaçan Yakup İskender, Atatürk Caddesi'nde yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan evli ve 1 kız çocuk babası Ziya Selçuk'un cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verilmişti.

'Kadın müşterilere baktın' kavgası ve cinayet güvenlik kameralarına yansıdı

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:45 Kaynak: DHA
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