Kadın müşterinin zor anlar yaşattığı taksici konuştu - Son Dakika

Kadın müşterinin zor anlar yaşattığı taksici konuştu

25.11.2020 17:32

Şişhane'den taksiye aldığı kadının taksi ücreti nedeniyle tartıştığı ve "Ben seni sevmedim" diyerek seyir halinde olan taksiden inmeye çalışarak zor anlar yaşattığı taksici Oğuz Kaan Ünver, o anları İHA'ya anlattı.

Şişhane'den taksiye aldığı kadının taksi ücreti nedeniyle tartıştığı ve "Ben seni sevmedim" diyerek seyir halinde olan taksiden inmeye çalışarak zor anlar yaşattığı taksici Oğuz Kaan Ünver, o anları İHA'ya anlattı. Taksici Ünver, "Bayan sarhoştu ayakta duramıyordu, biz kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. Yakama yapışıp ağza alınmayacak şekilde küfürler sarf etti" dedi.

Fatih Aksaray İskenderpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, taksici Oğuz Kaan Ünver 34 TAD 82 plakalı taksisiyle seyrettiği esnada Şişhane'den aracına bir kadın müşteri almıştı. Taksiye binen kadın taksimetre açmadan gideceği yere ne kadar istediğini sormuş, taksici Ünver ise kadına taksimetre açacağını söylemişti. Taksici bulvar üzerine geldiği esnada alkollü olduğu anlaşılan kadının taksimetre yerine "Bana normal bir fiyat çıkartın" demesi üzerine taksici Ünver, "Normali taksimetre fiyatıdır" diyerek yoluna devam etmişti. Bu anda sonra kadın, taksiciyi çeşitli sözlerle kışkırttıktan sonra "Ben seni sevmedim" diyerek seyir halinde olan taksiden inmeye çalışmış ve kendisini karakola götüreceğini söyleyen Ünver'e, "Götür, ben zaten karakolum, ben gelirim ama yine de sen suçlu sayılırsın" demişti.

"BAYAN SARHOŞTU AYAKTA DURAMIYORDU, BİZ KİMİ TAŞIDIĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Olayla ilgili İHA'ya konuşan taksici Oğuz Kaan Ünver, "Müşteriyi Şişhane tarafından alıp Zeytinburnu Mevlanakapı istikametine götürmemizi istedi kendisi. Taksimetremizi açıp yolculuğa başladık. İki üç dakika sonra bayan ne kadara götüreceğim, kaç para alacağım şeklinde sorular sordu, bende taksimetre ile gideceğimizi söyledim. Bayan sarhoştu ayakta duramıyordu, tekrar kaç paraya götüreceğimi sordu ve ısrarı üzerine 50 lira dedim. Dolayısıyla bende kendisinin bu parayı ödemeyeceğini, taksimetre ne yazarsa onu ödeyeceğini söyledim. Biz kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla İBB'den mevcut taksilerimize aplikasyon desteği vermesini istiyoruz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 2 yıldır bu yönde taleplerimiz mevcut, ancak herhangi bir aplikasyon çalışması olmadı" dedi.

"YAKAMA YAPIŞIP AĞIZA ALINMAYACAK ŞEKİLDE KÜFÜRLER SARF ETTİ"

Taksici Ünver, "Bir gazetenin haber sitesinde kadının kendisinin İran uyruklu yabancı bir bayan olduğu, Ortaköy'e gittiği ve orada dolaştığı ve daha sonra dolandırıldığı ve darp edildiği yönünde bir haber yapılmış. Ancak bu bayanın bende iletişim bilgileri de yok. Aksine kayıttan sonra yakama yapışıp ağıza alınmayacak şekilde küfürler sarf etti. Ben bunları kayda almadım. Kendisi o kadar sarhoştu ki, kapıyı açıp arabadan atlamaya kalktı. Ben arabayı park ettim ve kendisini karşıdan karşıya geçirdim. Yine bana hesabı sorulacaktır diye düşünerek karşıya geçirdim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kadın müşterinin zor anlar yaşattığı taksici konuştu
Kadın müşterinin zor anlar yaşattığı taksici konuştu
Kadın müşterinin zor anlar yaşattığı taksici konuştu
Kadın müşterinin zor anlar yaşattığı taksici konuştu
Kadın müşterinin zor anlar yaşattığı taksici konuştu
Kadın müşterinin zor anlar yaşattığı taksici konuştu

Bora Füzesi, Şişhane, Taksi, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın müşterinin zor anlar yaşattığı taksici konuştu - Son Dakika


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