KADIN MÜŞTERİSİNİ 'GEBERTİRİM SENİ' DİYEREK TEHDİT EDEN TAKSİCİ KONUŞTU - Son Dakika

KADIN MÜŞTERİSİNİ 'GEBERTİRİM SENİ' DİYEREK TEHDİT EDEN TAKSİCİ KONUŞTU

24.10.2020 11:55
KADIN MÜŞTERİSİNİ 'GEBERTİRİM SENİ' DİYEREK TEHDİT EDEN TAKSİCİ KONUŞTU, System.String[]

Esenyurt'tan aldığı kadın müşterisini Küçükçekmece'ye götürdüğü sırada tartışan ve kadını 'Gebertirim seni' diyerek tehdit eden, taksici Mehmet Selamet, "Burada kanunu ikame etmeye çalışan benim.

Esenyurt'tan aldığı kadın müşterisini Küçükçekmece'ye götürdüğü sırada tartışan ve kadını 'Gebertirim seni' diyerek tehdit eden,  taksici Mehmet Selamet, "Burada kanunu ikame etmeye çalışan benim. Ne kadar yasalar karşısında suçlu durumuna düşsem de ben, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkardığı bir yasanın ete kemiğe bürünmesi için mücadele etmişim" dedi.

Geçtiğimiz çarşamba günü Esenyurt'tan taksiye binen kadın müşteri, Küçükçekmece'ye gitmek istedi.  Taksi şoförü Mehmet Selami de trafiğin yoğun olduğunu kendisine metrobüse bırakmayı teklif etti. Buna sinirlenen müşteri ise takside sigara içmeye kalkınca aralarında tartışma çıktı. Taksici Mehmet Selamet yaşananları anlattı. Selamet, "Gittik baktık bayan geldi. Neresi olduğunu sordum, 'Çok acil Cennet Mahallesine götür' dedi. Öyle deyince, sisteme bakıp ne kadar sürede gidebileceğimizi kontrol ettim. 12 kilometreye 38 dakika gösteriyordu. Bu da zaman kilometre kıyası yaptığımızda, çok yoğun bir trafiğin olduğunu gösteriyor. Kendisi daha hızlı gitsin diye, 'Hangi metrobüs durağına bırakmamı isterseniz bırakayım, daha hızlı gidersiniz' dedim. O da en yakın, en kolay nereye gidebilirsek oraya gidelim dedi. Ben de Haramidere metrobüs durağını söyledim. Çıktık Haramidere durağına giderken, baktım ki sigara ve çakmak çıkarttı. Müsaade istediğini de söylüyor, müsaade falan istemedi. Direk yakmaya kalktı. Ben müsaade etmedim. Yakarsın yakamazsın diye giderken en sonunda şunu söyledi ve bu olayın fitilini ateşledi. 'Ben evimde bile sigara içiyorum' dedi. Dolayısı ile ben müsaade etmedim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kanun çıkarmış, meclis mesai harcamış, sigara içme yasağını koymuş. Ben de vatandaş olarak bu yasağı uygulamak ile mükellefim. Yani çıkan yasaları sadece kolluk kuvvetlerine bırakırsak, o zaman vatandaşlık görevimiz nerede kalacak" dedi.

"METROBÜSE DOĞRU GİDERKEN BAKTIM Kİ ARAÇ İÇİNDE BENİM KAYDIMI ÇEKİYOR"

Selamet, "Ben bu temelde kendisine müsaade etmedim, o da inmek istediğini söyledi. Sağa çekmemi söyledi. Ben de, 'Paramı ver, inebilirsin' dedim. 'Yok' dedi para vermeyeceğini söyledi. Sür dedi tekrar, ben de binen müşteri patron olduğu için onun dediğini yaptık. Metrobüse doğru giderken baktım ki araç içinde cep telefonu ile benim kaydımı çekiyor. Belli bir süre ben fark etmedim. Fark ettiğimde de kamerayı kapasın diye kendisine müdahale ettim. Şu iddia da bulunuyor kafasına vurmuşum, saçını çekmişim. Soruyorum size, bir taksici veya erkek, bir bayanın saçını çekip kafasına vursa ilk gideceği yer neresidir. Karakola gider. Neden medyaya gitti? Eğer ben bunu gerçekten yaptıysam araç içi kamera kayıtları mevcut. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kamera kayıtları mevcut." ifadelerini kullandı.

"BİN 340 KİRA GİBİ BİR CEZA, ARACIMIZ BAĞLANDI"Olaydan sonra aracının bağlandığını ve bin 340 lira ceza kesildiğini söyleyen taksi şoförü, "Olay medyaya yansıdıktan sonra büyükşehir bizi Cuma günü çağırdı. Merter'e gittik, aracın resimleri falan çekildi. Bize karşı muameleleri de hoş değildi. Oradan Aksaray İETT garajına gönderdiler. Kamera kayıtlarını oradan aldılar. Biz daha İETT Garajından çıkar çıkmaz sivil bir araçtan polisler 'Ticari çek sağa' dedi. Aracımızı bağladılar. Sebep de şu, kamera kayıtlarını alır almaz, daha inceleme yapmadan araç ruhsatını iptal etmiş. Dolayısı ile polis de bize ceza kesti. Bin 340 lira gibi bir ceza, aracımız bağlandı. Aracımızın bağlanma tarihi belli ama ne zaman ruhsat verecekler bilmiyorum. Aracımızı da trafikten men ettiler" şeklinde konuştu.

"SEN BENİ UÇURUMDAN AŞAĞI ATIYORSUN"

Selamet, "Bu olay üzerine yetkililer ile yaptığım görüşmede dediler ki, 'Sen ırkçılık yapmışsın.' Irkçılık dedikleri de şu, ben 'Burası Türkiye Devleti' dedim. Eğer bayan bana müsaade etseydi, araç içinde sigara içilmeyeceğini yasak olduğunu söyleyecektim. Müsaade etmedi. Hep kendimi parça parça ifade ettim. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti demişim, ardında da nereli olduğunu sormuşum. Benim için önemli değil. Kimin nereli olduğu değil, kimin ne yaptığı önemli değil. Çevremdeki insanlar da çok iyi bilir ki, ben öyle bir insan değilim. Sözlerim yanlış anlaşılmış olabilir. Belki de o sinirle kendimi doğru ifade edememiş olabilirim. Sinir esnasında akıl devre dışı. Biz de o anı yaşadık, başımıza bu olay geldi. Rızkı veren Allah, bu şekilde işsiz kalacaksak da yapacak bir şey yok. Tabi şimdi ben ceza yedim. Araç yatıyor. Aracın maddi kayıpları bana yansıyacak. Maddi durumum olsa ben şu an dava açacağım. Bu olay belli bir süreç işleyecek. Yani tabi bir durumum olursa dava açıp haklarımı talep edeceğim. Neden araç içinde sigara içme gereği duyuyorsun. Burada kanunu ikame etmeye çalışan benim. Ne kadar yasalar karşısında suçlu durumuna düşsem de ben, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkardığı bir yasanın ete kemiğe bürünmesi için mücadele etmişim. Dolayısı ile ben kamuoyu ve devletimden teşekkür bekliyorum. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Bu görevi yapan bir vatandaşın başına da bunlar geliyorsa, zararı kim tazmin edecek, kim telafi edecek? O zaman kanunları bırakalım, sadece kolluk kuvvetlerimiz uygulasın, herkes istediği gibi yaşasın. Bir televizyon programında canlı yayına bağladılar bizi. O iddiasını devam ettiriyor. Benden özür dilerse şikayetimi geri alacağım diyor. Şimdi ben ne için özür dileyeceğim? Hatalı olsam özür dilerim. Özür dilemekte bir erdemdir. Ama özür dilenecek bir şey yapmadım. Sen beni uçurumdan aşağı atıyorsun. Sonra da diyorsun ki, sen özür dilersen bu işi düzeltiriz. Sen beni tahrik ettin. Benim psikolojimle oynadın. Benim psikolojimi darmadağın edeceksin, sonra da özür dile diyeceksin" diye konuştu.

- Değirmenci

Küçükçekmece, Esenyurt, Kadın, Araç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIN MÜŞTERİSİNİ 'GEBERTİRİM SENİ' DİYEREK TEHDİT EDEN TAKSİCİ KONUŞTU - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Koronavirüs tedavisi gören ünlü iş insanı Rahmi Koç taburcu oldu Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti
Son Dakika: Korona testi pozitif çıkan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk açıklama Son Dakika: Korona testi pozitif çıkan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk açıklama         
12:32
AK Partili başkan, belediyenin arsasını kendi vakfına devreden AK Partili selefini mahkemeye verdi AK Partili başkan, belediyenin arsasını kendi vakfına devreden AK Partili selefini mahkemeye verdi         
12:01
Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor         
11:33
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı         
11:26
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, koronavirüse yakalandı Polonya Cumhurbaşkanı Duda, koronavirüse yakalandı         
10:03
Bir adama saldırıp pantolonunu indirmişti! Meğer 'Azman' yavrularını korumak için saldırmış Bir adama saldırıp pantolonunu indirmişti! Meğer 'Azman' yavrularını korumak için saldırmış         
09:49
Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı         
08:34
Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı         
08:21
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı         
08:12
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
23:33
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 12:40:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KADIN MÜŞTERİSİNİ 'GEBERTİRİM SENİ' DİYEREK TEHDİT EDEN TAKSİCİ KONUŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei