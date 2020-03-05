'Kadın müşteriye yan baktın' kavgasında 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kadın müşteriye yan baktın' kavgasında 1 ölü - Son Dakika

'Kadın müşteriye yan baktın' kavgasında 1 ölü

6 saat önce

Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'nde iki komşu restoran çalışanların, 'Kadın müşteriye yan baktın' kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

'Kadın müşteriye yan baktın' kavgasında 1 ölü, System.String[]

Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'nde iki komşu restoran çalışanların, 'Kadın müşteriye yan baktın' kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, sabaha karşı 04.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki restoran sahibi Yakup İ. ile komşu restoranın çalışanları Ziya Selçuk (45), M.K., A.K., O.K. ve K.B., gelen iki kadın müşteri yüzünden tartışmaya başladı. 'Kadın müşteriye yan baktın' tartışması biranda kavgaya dönüştü. Selçuk ile birlikte 5 kişi, Yakup İ.'yi dövmeye başladı. Arbededen kurtulan Yakup İ. dükkanına koşup bıçak aldı ve döndüğünde Ziya Selçuk'u yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralı Ziya Selçuk, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan Yakup İ.'yi Atatürk Caddesi üzerinde yakaladı. Yaralı olarak özel hastaneye götürülen Yakup İ.'nin kaburga kemiği, sol göğüs çukur kemiğinin kırıldığı, sol işaret parmağında 4 santimetre kesi olduğu belirlendi.

Tedavisinin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde gözaltına alınan Yakup İ., "Ziya Selçuk, 4 kişi ile bana saldırdığı için kendimi savundum" dedi. Kavgaya karışan 4 kişi ifadelerinin ardından serbest kalırken, Selçuk'un ölümüne neden olan Yakup İ. adliyeye sevk edildi.


Ziya Selçuk, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:06 Kaynak: DHA
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