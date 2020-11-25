Kadın nakkaş, cami duvarlarını şekillendiriyor - Son Dakika

Kadın nakkaş, cami duvarlarını şekillendiriyor

25.11.2020 09:10
Kadın nakkaş, cami duvarlarını şekillendiriyor, System.String[]

NAKKAŞLIKTA kadınlara öncü olan Kübra Saraç, kendisi gibi nakkaş olan eşi Ersin Saraç ile cami duvarlarını şekillendiriyor.

NAKKAŞLIKTA kadınlara öncü olan Kübra Saraç, kendisi gibi nakkaş olan eşi Ersin Saraç ile cami duvarlarını şekillendiriyor. Çift, bu kez Erzurum'un Olur ilçesinin Ekinlik köyüne geldi. Kübra Saraç, "Çağrılan her yere gidiyoruz. Sağ olsunlar işimizi beğeniyor ve takdir ediyorlar. Bir kadın olarak benim nakkaş sanatını icra etmemden son derece memnun oluyorlar" dedi.

Türkiye'nin dört bir tarafında kendisi gibi nakkaş olan eşi Ersin Saraç ile birlikte camileri Osmanlı motifleri ile süsleyen Kübra Saraç, bu kez Erzurum'un Olur ilçesinin Ekinlik köyüne geldi. İki çocuk annesi Kübra Saraç, yedi yıldır bu işi yaptıklarını belirterek, Türkiye'nin her yerinde çalıştıklarını söyledi. Yaptıkları işin çok beğenildiği için boş vakitlerinin olmadığını ifade eden Kübra Saraç, "Çağrılan her yere gidiyoruz. Sağ olsunlar işimizi beğeniyor ve takdir ediyorlar. Bir kadın olarak benim nakkaş sanatını icra etmemden son derece memnun oluyorlar. Ben bu sanatı eşimden öğrendim. Şimdi de Olur'un Ekinlik köyüne geldik. Köyün camisini Selçuklu ve Osmanlı desenleri ile nakşediyoruz. Gittiğimiz her yerde olduğu gibi burada da halk tarafından yakın ilgi görüyoruz. Yaptığımız sanatın karşılığında caminin büyüklüğüne göre ücret alıyoruz" diye konuştu.

'SABIRLI VE DİKKATLİ OLMAYI GEREKTİREN BİR MESLEK' Osmanlı döneminde oldukça yaygın olan ancak günümüzde genellikle camilerde uygulanan nakkaşlık sanatını eşi ile birlikte sürdürdüklerini belirten Ersin Saraç, "Geleneksel Türk sanatları arasında dokuzuncu yüzyıldan beri var olduğu bilinen nakkaşlık sanatını camilerde uygulayıp, hem Türk- İslam kültürünü gelecek nesillere taşıyor hem de cami duvarlarını daha da güzelleştiriyoruz. Pigment boya kullanarak çizdiğimiz desenler, Osmanlı dönemine ait. Sabırlı ve dikkatli olmayı gerektiren bu meslekte bir caminin tamamlanması ise şekli ve büyüklüğüne göre 15 gün ile 6 ay alabiliyor" dedi.

Ekinlik köyü sakinlerinden Zennure Balcı (77), "Camimizi süsleyen Kübra kızımızdan Allah razı olsun. İşini çok güzel yapıyor. Karı-koca birçok camiyi sanatları ile güzelleştirmişler. Bizim cami de çok güzel oldu. Kadın eli değmesiyle farklı oldu" dedi.


Kadın nakkaş, cami duvarlarını şekillendiriyor
Kadın nakkaş, cami duvarlarını şekillendiriyor
Kadın nakkaş, cami duvarlarını şekillendiriyor
Kadın nakkaş, cami duvarlarını şekillendiriyor
Kadın nakkaş, cami duvarlarını şekillendiriyor
Kadın nakkaş, cami duvarlarını şekillendiriyor
Kadın nakkaş, cami duvarlarını şekillendiriyor
Kadın nakkaş, cami duvarlarını şekillendiriyor

Osmanlı, Nakkaş, Kadın, Olur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadın nakkaş, cami duvarlarını şekillendiriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evleri ayırdı MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz
Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı         
09:04
Takım otobüsünde istediği yere oturamayan Emmanuel Dennis kadro dışı kaldı Takım otobüsünde istediği yere oturamayan Emmanuel Dennis kadro dışı kaldı         
08:42
Bülent Arınç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce hangi konularda ters düşmüştü? Bülent Arınç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce hangi konularda ters düşmüştü?         
08:21
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Çiftlik evinde sevgililer arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Çiftlik evinde sevgililer arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı         
07:14
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı         
00:26
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti         
21:55
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 09:25:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın nakkaş, cami duvarlarını şekillendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei