KADIN 'OFF-ROAD'CULARDAN 93 HARBİ KAHRAMANI NENE HATUN'UN KABRİNE ZİYARET - Son Dakika
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KADIN 'OFF-ROAD'CULARDAN 93 HARBİ KAHRAMANI NENE HATUN'UN KABRİNE ZİYARET

13.03.2022 11:41

ERZURUM'da kurulan Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşının kadın kahramanı Nene Hatun'un kabrinde dua etti.

ERZURUM'da kurulan Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşının kadın kahramanı Nene Hatun'un kabrinde dua etti.

Erzurum'da 7 iş kadını tarafından kurulan ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü faaliyetine başlayan Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, arazi araçlarıyla Aziziye Tabyası'na çıktı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede yolda kalan araçlarını çekerek kurtaran sürücüler 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşında Aziziye tabyalarında Erzurum halkıyla birlikte destan yazan Nene Hatun'un kabrini ziyaret etti. Ellerinde Türk bayrağıyla Nene Hatun'un kabrine çıkan Kulüp Başkanı İlknur Yalçın ve üyeler, Fatiha okudu, dua etti.

Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı İlknur Yalçın, "Anadolu Kadın Off-Road ve Doğa Sporları kulübü olarak kadın kahramanımız Nene Hatun'u mezarında ziyaret ederek, Fatiha okuduk. Bütün kadın kahramanlarımıza ve şehitlerimize rahmet diliyoruz" dedi.

Türk kadınının gücünü göstermek amacıyla kulüp olarak yola çıktıklarını belirten İlknur Yalçın, "Anadolu kadınının var olan gücünü, mücadeleci ruhunu ve yapabileceklerini bildiğimiz için Türkiye'de ilk olan kadınların üye olduğu off-road kulübünü kurduk. Çoğunlukla erkeklerin yapmış olduğu bu sporu kadınlarımızın da yapabileceğini göstermek istedik" diye konuştu.

KADIN 'OFF-ROAD'CULARDAN 93 HARBİ KAHRAMANI NENE HATUN'UN KABRİNE ZİYARET
KADIN 'OFF-ROAD'CULARDAN 93 HARBİ KAHRAMANI NENE HATUN'UN KABRİNE ZİYARET
KADIN 'OFF-ROAD'CULARDAN 93 HARBİ KAHRAMANI NENE HATUN'UN KABRİNE ZİYARET
KADIN 'OFF-ROAD'CULARDAN 93 HARBİ KAHRAMANI NENE HATUN'UN KABRİNE ZİYARET
KADIN 'OFF-ROAD'CULARDAN 93 HARBİ KAHRAMANI NENE HATUN'UN KABRİNE ZİYARET
KADIN 'OFF-ROAD'CULARDAN 93 HARBİ KAHRAMANI NENE HATUN'UN KABRİNE ZİYARET
KADIN 'OFF-ROAD'CULARDAN 93 HARBİ KAHRAMANI NENE HATUN'UN KABRİNE ZİYARET
KADIN 'OFF-ROAD'CULARDAN 93 HARBİ KAHRAMANI NENE HATUN'UN KABRİNE ZİYARET
KADIN 'OFF-ROAD'CULARDAN 93 HARBİ KAHRAMANI NENE HATUN'UN KABRİNE ZİYARET

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Nene Hatun, Osmanlı, dua, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIN 'OFF-ROAD'CULARDAN 93 HARBİ KAHRAMANI NENE HATUN'UN KABRİNE ZİYARET - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIN 'OFF-ROAD'CULARDAN 93 HARBİ KAHRAMANI NENE HATUN'UN KABRİNE ZİYARET - Son Dakika
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