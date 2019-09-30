Kadın off-road pilotu gözünü dünya parkurlarına dikti

Türkiye'de gerçekleştirilen off-road yarışlarına 6 yıldır katılan ve 2016 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda kendi klasmanında birinciliğe ulaşan 25 yaşındaki İlayda Hancı Korkut, yardımcı pilotu olan eşi Batuhan Korkut ile Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Babası off-road yarışlarına katıldığı için bu spora küçük yaşlardan itibaren ilgisi olan İlayda, 19 yaşında yarışlara katılmaya başladı.

Zorlu parkurlarda erkek rakiplerine karşı mücadele eden İlayda, katıldığı yarışlarda parkurları tamamlamayı başardı.

Uzun yıllar otomobil sporları içerisinde yer almayı amaçlayan İlayda, uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

"Küçüklüğünden beri otomobillere ve yarışlara karşı ilgim var"

İlayda Hancı Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28-29 Eylül'de Karabük'te düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarında zorlu bir sınıfta yarıştıklarını söyledi.

Çok güçlü araçlar ve çok kalabalık bir sınıfta yarıştıklarını belirten İlayda, "Bundan önceki senelerde S1 klasmanında, yani 1600 cc bir araçla yarışıyordum. Şu an S3 klasmanında yarışıyorum. Bu motor gücü benim için daha önce deneyimlemediğim bir şeydi. Araç biraz güçlü geliyor ama etapları gayet güzel geçtik." diye konuştu.

Babasının 2008'de off-road yarışlarına katılma kararı aldığını anlatan İlayda, kendisinin de küçüklüğünden beri otomobillere ve yarışlara karşı ilgisinin olduğunu ifade etti.

İlayda, 2013'ten bu yana profesyonel olarak yarıştığını dile getirerek, "İlk yarıştığım yıl Karadeniz Off-Road Şampiyonası'nda kendi klasmanımda birinci oldum. 2016'da Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda kendi klasmanımı birinci tamamladım. Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda birincilik alan tek kadın pilotum." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki hedefinin Türkiye Off-Road Şampiyonası'nı iyi bir dereceyle bitirmek olduğunu kaydeden İlayda, "Daha sonra genel klasmanda daha yükseklere tırmanmak istiyorum. En büyük hayalim ülkemi yurt dışında temsil etmek ve başarılar almak." dedi.

"Motor sporlarının kadınlara ihtiyacı var"

İlayda Hancı Korkut, kadınlara off-road sporunu yapmalarını önererek, "Erkeklerle eşit şartlarda yarışıyoruz. Erkekler ve kadınlar başlangıç noktasına geldiğinde eşit şartlarda yarışa başlıyor. Bu dereceyi alan örnek kişiler de var. Bunlardan biri de benim. Eşit şartlarda yarışıp derece alabiliyoruz. Ben alabiliyorsam bunu çoğu kadın da yapabilir. Önemli olan cesaretli olmaları. Motor sporlarının kadınlara ihtiyacı var. Bu spora bir noktadan tutunmaları gerekir çünkü her alanda kadınlara ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.