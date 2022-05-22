Kadın off-road pilotu ve yardımcı pilot eşi, yarışlara 16 aylık kızlarıyla katılıyor - Son Dakika
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Kadın off-road pilotu ve yardımcı pilot eşi, yarışlara 16 aylık kızlarıyla katılıyor

22.05.2022 11:01

Türkiye Off-Road Şampiyonası'na S1 klasmanında yardımcı pilot olan eşi Batuhan Korkut ile katılan İlayda Hancı Korkut, yarışlara 16 aylık bebekleri İlay'ı da götürüyor.

Türkiye Off-Road Şampiyonası'na S1 klasmanında yardımcı pilot olan eşi Batuhan Korkut ile katılan İlayda Hancı Korkut, yarışlara 16 aylık bebekleri İlay'ı da götürüyor.

Off-road yarışlarına küçük yaşlardan itibaren ilgisi bulunan İlayda Hancı Korkut, parkurlara babası Mehmet Hancı sayesinde tanıştı. 18 yaşına girer girmez ehliyet alan İlayda, ehliyetini aldıktan 3 gün sonra da Karadeniz Off-Road Şampiyonası'na katıldı. O günden bu yana parkurlardan ayrılmayan İlayda, yardımcı pilot olan kocası Batuhan Korkut ile rakipleriyle mücadele etmeyi sürdürüyor.

Gittikleri tüm yarışlara 16 aylık çocukları İlay'ı da götüren Korkut çifti, kızlarının da kendileri gibi bir sporcu olmasını istiyor.

İlayda ile eşi, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağında da mücadele etti.

"Bizi görenler, 'nasılsın' demeden önce, 'Kızın nerede' diye soruyor"

İlayda Hancı Korkut, AA muhabirine, kendisi gibi yarışlara katılan ve parkurlarda tanıştığı Batuhan Korkut ile evlendiklerini, daha sonra birlikte yarışlara katılmaya başladıklarını söyledi.

Bebekleri olduktan sonra yarışlara ailece katıldıklarını belirten İlayda, "Yarışlara bebeğimiz İlay'ı 8 aylık olduktan sonra getirmeye başladık. Yardımcı pilot koltuğunda eşim oturuyor. Eşimle birbirimizi iyi tanıdığımız için aracın içinde bir bütün oluyoruz. Benim ne zaman ne yapabileceğimi çok iyi biliyor. Aracımızın bütün tasarımı, bakımını birlikte yapıyoruz. Böyle olunca da başarılı sonuçlar alıyoruz." dedi.

Katıldıkları bütün yarışlara bebeklerini de götürdüklerini vurgulayan İlayda, şunları kaydetti:

"Kızım yarış ortamında büyüyor. Önümüzdeki yarışlarda da hep yanımızda olacak. Bu ortamda büyümesini istiyoruz. İlerleyen zamanlarda bu spora kazandırmak istiyoruz. Bu spor bir imkan meselesi. Dileğimiz, kızımıza bu imkanları verip yetiştirebilmek."

İlayda Hancı Korkut, kızlarını yarış ortamında görenlerin önceleri şaşırdıklarını dile getirerek, "Şimdi bizi görenler, 'nasılsın' demeden önce, 'kızın nerede' diye soruyor. Bu ortama uyum sağladı. Biz etaba çıktığımızda anneanne ya da babaanne ilgileniyor. Etaptan döndüğümüzde kızımızla ilgilenmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Batuhan Korkut ise İlayda ile önceleri rakip olduklarını, evlendikten sonra birlikte yarışma kararı aldıklarını anlatarak, "Aile olmamız aynı zamanda iyi bir ekip olmamızı sağlıyor. Kızımızı da yetiştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kadın off-road pilotu ve yardımcı pilot eşi, yarışlara 16 aylık kızlarıyla katılıyor
Kadın off-road pilotu ve yardımcı pilot eşi, yarışlara 16 aylık kızlarıyla katılıyor
Kadın off-road pilotu ve yardımcı pilot eşi, yarışlara 16 aylık kızlarıyla katılıyor
Kadın off-road pilotu ve yardımcı pilot eşi, yarışlara 16 aylık kızlarıyla katılıyor

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Kaynak: AA

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