Son Dakika Haberleri: "Kadın öğretim elemanlarımızın sayısı Avrupa'ya göre çok yüksek"

"Kadın öğretim elemanlarımızın sayısı Avrupa'ya göre çok yüksek"

7 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu, "Bazı kaynaklara göre bizim akademimizde öğretim elemanı olarak yer alan kadın öğretim elemanlarının sayısı Avrupa'daki gelişmiş ülkelere oranla çok daha yüksek." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu, "Bazı kaynaklara göre bizim akademimizde öğretim elemanı olarak yer alan kadın öğretim elemanlarının sayısı Avrupa'daki gelişmiş ülkelere oranla çok daha yüksek." dedi.
Prof. Dr. Kapıcıoğlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Genişletilmiş Senato Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, YÖK olarak bütün üniversitelere ziyaret programı başlattıklarını söyledi.
YÖK'teki üyeler olarak üniversitelerin yükünü çekmeye talip olduklarını belirten Kapıcıoğlu, "Üniversitelerimizin daha ileriye gitmesi için gayret ediyoruz. Sorun varsa çözümü için uğraşıyoruz. Aslında YÖK, üniversiteler için var. Üniversiteler olmazsa YÖK diye bir kurumun olmasına gerek yok." dedi.
Türkiye'nin ilerlemesi ve muasır medeniyet seviyesine çıkmasının kaynağının akademik kadro olduğunu ifade eden Kapıcıoğlu, şöyle konuştu:
"206 üniversitemiz, yaklaşık 8 milyon öğrencimiz, 166 bin öğretim elemanı var. Öğrenci sayısı bakımından Avrupa yükseköğretim alanının en üst sırasındayız. Bazı kaynaklara göre bizim akademimizde öğretim elemanı olarak yer alan kadın öğretim elemanlarının sayısı Avrupa'daki gelişmiş ülkelere oranla çok daha yüksek."
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:41 Kaynak: AA
Mehmet İsmail, Yükseköğretim Kurulu, Avrupa, Güncel
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