Kadın öğretmen evde iple asılmış halde bulundu

Türkçe öğretmeninin cesedi Erzincan'da yaşadığı ailesinin evinde iple asılmış halde bulundu.

Olay, bugün 16. 45 sıralarında Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi Ali Kemali Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir ortaokulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan G.E., (27) Erzincan'da ailesiyle birlikte yaşadığı dairede iple asılı halde bulundu. G.E.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken olay yeri ve polis ekipleri dairede incelemede bulundu. Cenaze olay yeri incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

G.E.'nin iple asarak kendi hayatına son verdiği kanısı üzerinde durulurken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN