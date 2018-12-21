Kadın Öğretmen, Evinde İple Asılı Halde Ölü Bulundu
7 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen rehberlik öğretmeni Gülistan Dağdelen (36), evinde iple asılı halde ölü bulundu.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen rehberlik öğretmeni Gülistan Dağdelen (36), evinde iple asılı halde ölü bulundu.
Olay, saat 21.00 sıralarında Turgutalp
Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. Bekar olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen, geçen yıl Ömer Osman Çağlayan
Özel Eğitim Okulu'ndan İnegöl Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmenliğine atanan ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Gülistan Dağdelen, kendisinden haber alamayan ailesinin eve gelmesi üzerine salonun tavanında iple asılı halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dağdelen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gülistan Dağdelen'in cansız bedeni ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:52 Kaynak: DHA
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