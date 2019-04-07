Son Dakika Haberleri: Kadın Öğretmen Evinde Öldürülmüş Halde Bulundu

Kadın Öğretmen Evinde Öldürülmüş Halde Bulundu

23 dakika önce

Mersin'de özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Eda K., evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Kadın Öğretmen Evinde Öldürülmüş Halde Bulundu, System.String[]
Mersin'de özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Eda K., evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda K., merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Fatma Eser Apartmanı'nın 12. katındaki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Boşanma aşamasında olduğundan yaklaşık 1 yıldan uzun süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen genç öğretmenin cesedi, birlikte yaşadığı 6 yaşındaki kızı tarafından odasında bulundu.

Kızının çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir vasıtasıyla girdiği evde, genç öğretmenin bir çok yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Eda K.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin cinayetle ilgili çalışmaları sürerken, çevredeki vatandaşlardan ve bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda bir kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:25 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü 12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi Üzerine Televizyon Düşen Minik Kamil Efe, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 13:48:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın Öğretmen Evinde Öldürülmüş Halde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]